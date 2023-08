Arme gegen Arme ist auch keine Lösung

Von: Stephan Hebel

Das gibt es auch – eine Ministerin mit Haltung: Lisa Paus. © IMAGO/photothek

Das Bashing gegen Familienministerin Paus ist nicht gerechtfertigt

2Um ans Asylthema anzuschließen: Zum inneren Frieden trägt es sicher nicht bei, bei sozialen Fragen die Armen gegen die genauso Armen auszuspielen. Genau das hat Finanzminister Christian Lindner (FDP) jetzt in der Debatte über die Kindergrundsicherung getan, als er in vollendetem AfD-Zynismus die Kinderarmut praktisch den Zugewanderten anlastete: Bei den „ursprünglich deutschen Familien“ (wer immer das sein soll) sei sie ja zurückgegangen.

Aber nehmen wir mal an, Lindner würde wenigstens die Selbstverständlichkeit nicht infrage stellen, dass auskömmliche Sozialleistungen allen hier Lebenden zustehen. Dann bliebe die Kindergrundsicherung immer noch ein trauriger Beleg für den Zustand der Ampelkoalition.

Für Überzeugungen eintreten - das ist doch mal eine Idee

Lisa Paus, die grüne Familienministerin, hatte in vorauseilendem Gehorsam die Kindergrundsicherung von zwölf Milliarden Euro im Jahr (die bereits weit unter dem in Studien genannten Bedarf von 20 Milliarden Euro lagen) auf maximal sieben Milliarden abgespeckt. Lindner will bekanntlich ganze zwei Milliarden – und alle Welt regt sich auf, dass Paus irgendwann Druck machte und Lindners „Wachstumschancengesetz“ mit sechs Milliarden für Unternehmen vorübergehend blockierte.

Ja, Demokratie ist Kompromiss. Aber Demokratie ist nicht, eine Frau wie Paus herunterzumachen, wenn sie ihre Überzeugungen endlich mal so streitig vertritt wie sonst ein Herr namens Lindner die seinen.