Liebe SPD, warum so mutlos?

Von: Friederike Meier

Brief aus der Redaktion zur Ampelbilanz: Friederike Meier schreibt der SPD

Liebe SPD!

„Aus Respekt vor deiner Zukunft“ – das stand vorne auf dem Programm, mit dem ihr im Jahr 2021 zur Wahl angetreten seid. Ihr duzt eure potentiellen Wähler:innen – sicher wollt ihr damit auch die jüngere Generation ansprechen? – und versprecht, gegen soziale Ungleichheit zu kämpfen, den Klimawandel aufzuhalten und einen „neuen sozial-ökologischen Gesellschaftsvertrag“ zu schaffen, der „dafür sorgt, dass im Wandel niemand abgehängt wird“.

Ziemlich genau zwei Jahre nachdem ihr das beschlossen habt, steht ihr ziemlich schlecht da. Ihr findet weder auf die Klimakrise, auf wachsende Armut noch auf den Aufschwung der AfD eine angemessene Antwort.

Immerhin, einige Reformen habt Ihr an den Start gebracht, wenn sie auch nicht perfekt sind

Klar, ihr seid nicht die einzige Partei in der Ampelkoalition, und vieles, was etwa gegen Armut helfen würde, ist mit der FDP nicht zu machen. Und immerhin habt ihr das Bürgergeld eingeführt, den Mindestlohn erhöht und die Mieter:innen beim Heizungstausch in Schutz genommen – wenn auch all diese Reformen nicht zufriedenstellend sind.

Aber: Ihr seid auch die größte Regierungspartei und stellt den Kanzler. Trotzdem überlasst ihr es den Grünen, sich für Klimaschutz einzusetzen, als ob es deren privates Hobby wäre. Diese Taktik, euch bei möglicherweise unangenehmen Themen wie der Wärmewende zurückzuhalten, scheint aufzugehen. Oder hat schon mal jemand was von Olafs Heizhammer gehört?

Die Klimakrise sozial gerecht zu bewältigen, das müsste Eure Aufgabe sein

Eine sozial gerechte Antwort auf die Klimakrise zu finden müsste eigentlich eure Kernkompetenz als sozialdemokratische Partei sein. Diesem Anspruch werdet ihr nicht gerecht: Der Haushaltsentwurf spricht eine klare Sprache, was die Prioritäten der Regierung angeht. Das Klimageld kommt noch immer nicht vor. Es steht sogar im Koalitionsvertrag und könnte laut Studien, richtig ausgestaltet, eine positive soziale Wirkung haben. Die Einnahmen aus dem Emissionshandel würden an die Haushalte zurückgegeben, wovon Haushalte mit niedrigem Einkommen stärker profitieren. Wer Energie spart oder weniger Auto fährt, bekäme etwas zurück.

Stattdessen hält die Koalition an umweltschädlichen Subventionen fest. Hier hätte es Möglichkeiten zum Sparen gegeben, etwa beim Dienstwagenprivileg oder bei der Steuerbefreiung für Kerosin. Das hätte man dann für die Kindergrundsicherung…

Ihr müsst Euch mit der Gaslobby anlegen

Es ist schwer verständlich, warum sich die SPD diese Chance zur Profilierung entgehen lässt. Und es ist gefährlich, besonders mit Blick auf den Erfolg der AfD. Die wird nämlich weiter mit sozialen Themen punkten, obwohl sie rein gar keine Lösungen bereithält, sowie die Klimakrise leugnen, während die Folgen immer gravierender werden.

Eine sozialdemokratische Partei könnte diese Lücke füllen und Politik machen, die Menschen mit wenig Geld an der Klimawende beteiligt. Dafür müsste sich die Partei mit der Gaslobby anlegen, der sie, wie die zahlreichen Lobbykontakte belegen, immer noch nahesteht. Ein bezahlbares Leben für alle in einer nicht ganz so schlimmen Klimakrise statt eines Pakts mit der fossilen Vergangenheit? Wäre doch einen Versuch wert, liebe SPD.

Mit besorgten Grüßen, Friederike Meier