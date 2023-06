Liebe Ricarda Lang: Klima-Brief von Fridays for Future

Wie weit darf das Krötenschlucken in der Ampel-Koalition gehen? Die Parteivorsitzenden Ricarda Lang (Grüne), Christian Lindner (FDP, links) und Lars Klingbeil (SPD).

Linus Steinmetz

Es kann nicht sein, dass durch krumme Koalitionskompromisse das aufgegeben wird, wofür wir gemeinsam gekämpft haben. Der Klimabrief.

Als 2021 eine Klage zum Klimaschutzgesetz, die ich mit anderen jungen Menschen vor dem Bundesverfassungsgericht eingereicht habe, erfolgreich war, haben wir als junge Klimabewegung gefeiert. Uns wurde ein Recht auf Zukunft zugesprochen und die damalige Koalition musste das Klimaschutzgesetz nachschärfen. Ungläubig auf eine andere Weise war ich auch diese Woche, als das Ampelkabinett sich entschied, eben dieses Gesetz zu entkernen. Dabei warst 2019 du selbst mit anderen Jungen Grünen eine der ersten, die sich inhaltlich hinter Fridays for Future und auch unsere Klimaklage gestellt hast.

Fridays for Future schreibt Brief an Ricarda Lang

Ambitionierte und verbindliche Klimaziele waren von Anfang eine der wichtigsten Forderungen der Klimabewegung. Um das heutige Gesetz durchzusetzen, brauchte es über eine Million junger Menschen auf den Straßen, es brauchte eine laute parlamentarische Opposition, und es brauchte zuletzt auch eine erfolgreiche Klage vor dem Bundesverfassungsgericht. Um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, müssen Politiker:innen sich an verbindliche Regeln zur Emissionsreduktion halten – genau diesen Grundsatz konnten wir als Klimabewegung im Gesetz verankern. Das Gesetz sieht bisher konkret vor, dass Minister:innen ein Sofortprogramm vorlegen müssen, wenn in ‚ihrem‘ Sektor die jährlichen Ziele nicht eingehalten werden. Das ist natürlich unangenehm. Und genau dieses Prinzip soll jetzt mit der geplanten Gesetzesänderung aus dem Fenster geworfen werden. Konkret wird es dem Verkehrsministerium so erlaubt, die Zukunft meiner Generation zu verheizen, um die deutsche Autokultur zu schützen. Gerecht ist das nicht, aber das weißt du.

Liebe Ricarda Lang: Du kannst dich noch gegen die geplante Gesetzesänderung stellen

Der Grund für diesen Rückschritt in der Klimapolitik war ausgerechnet eine misslungene Tag-und-Nacht-Verhandlung zwischen dir, der restlichen Grünen Parteiführung und den Spitzen der FDP und der SPD. Es kann nicht sein, dass durch krumme Koalitionskompromisse das aufgegeben wird, wofür wir gemeinsam gekämpft haben. Doch als geeinte Klimabewegung können wir diesen Ampel-Kompromiss noch stoppen. Die Entkernung des Klimaschutzgesetzes hat bisher nur die Zustimmung des Kabinetts, doch am Ende des Tages entscheidet das Parlament. Daher können wir uns und kannst du, Ricarda, dich noch gegen die geplante Gesetzesänderung stellen. Wir müssen uns alle dagegen wehren, wenn zynische Klimapolitik betrieben wird, in der unsere Zukunft wie ein Pokerchip bei Koalitionsstreits weggehandelt wird.

Herzlichst, Linus Steinmetz