Liebe Grüne, schlimmer geht immer!

Von: Tatjana Coerschulte

Liebe Grüne,

„Wo leben die eigentlich?“, habe ich mich in diesem Frühjahr irritiert gefragt, als bekanntwurde, was die sogenannte Reform des Gebäudeenergiegesetzes vorsehen sollte. „Fahren die Grünen manchmal mit dem Zug durch Brandenburg, durch den Vogelsberg oder am Niederrhein entlang“, habe ich mich gefragt, „und schauen aus dem Fenster?“ Überall dort und in anderen ländlichen Regionen Deutschlands stehen Häuser, manchmal weit verstreut, aber immer mit einer Heizung im Keller. Wie sollte diese Reform auf unsere Wirklichkeit passen?

Damit wir uns nicht falsch verstehen: Grundsätzlich habt Ihr meine Sympathie. Die Grünen stehen seit Jahrzehnten für Klimaschutz, Friedenspolitik und Gleichberechtigung - wichtige Ziele und Werte. Umso mehr ernüchtert das, was Ihr nun in der Regierungsverantwortung hingelegt habt. Wie kann man ein so wichtiges Vorhaben wie das Heizungsgesetz so vermurksen? Jetzt seid Ihr endlich an der Macht und hättet es gestalten können! Das Einzige, was Ihr erreicht habt, ist, dass im Moment kaum jemand das Stichwort „Heizung“ hören kann, ohne Bluthochdruck zu bekommen.

In der Regierungsverantwortung müsst Ihr Politik für das gesamte Land gestalten

Ihr holt Eure Wählerstimmen in urbanen Milieus. Aber als Regierungspartei tragt Ihr Verantwortung für die Gestaltung von Politik für das gesamte Land. Es wäre wichtig gewesen, alle mitzunehmen. Stattdessen habt Ihr viele verschreckt.

Und kommt es bei so einem großen Vorhaben auf zwei Monate an? Wieso beim parlamentarischen Verfahren dieser Zeitdruck aufgebaut wurde, bleibt ein Ampel-Geheimnis. Sollte nicht auffallen, dass die sogenannte Reform nur wenige echte Verbesserungen umfasst, sondern im Gegenteil einiges lockert, wie zum Beispiel das Ölheizungsverbot, das schon die große Koalition gesetzt hatte, und anderes abschafft wie die Sektorenziele?

Ebenfalls ein Misserfolg sind die Kürzungen beim Elterngeld, die eine grüne Ministerin durchsetzen muss. Gedacht war das Elterngeld als Instrument der Familienpolitik, um Frauen und Männern eine partnerschaftliche Aufteilung der Kinderbetreuung zu ermöglichen. Jetzt diskutiert Deutschland über Besserverdienende. Es geht aber nicht um eine Sozialleistung, sondern um Gleichstellung und Gerechtigkeit. Als Sozialleistung würde das Elterngeld sowieso zu gering ausfallen, das nur am Rande.

Beim Asyl-„Kompromiss“ hättet Ihr eigentlich aus der Koalition ausscheiden müssen

Den Ukraine-Krieg hat außer Wladimir Putin niemand gewollt, wir alle müssen nun damit umgehen. Die meisten haben verstanden, dass Waffenlieferungen für die Ukraine sein müssen. Aber müssen ausgerechnet Grüne, die eine Petra Kelly an der Spitze hatten, mit am lautesten danach rufen? Und beim EU-Asyl-„Kompromiss“ hättet Ihr strenggenommen aus der Koalition ausscheiden müssen, denn er ist das Gegenteil von dem, wofür Grüne stehen. Stattdessen rühmt Ihr Euch, dass keine parteiinternen Debatten aufkochen.

In der Sommerpause könntet Ihr ja mal darüber nachdenken, wie Ihr die Interessen Eurer Wählerinnen und Wähler in dieser Regierungskoalition besser zur Geltung bringt. Unmöglich ist das schließlich nicht, das sieht man an der FDP.

Herzlichst, Tatjana Coerschulte