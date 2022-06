Liebe G7-Regierungschefs,

Länder des globalen Südens, hier Pakistan, leiden unter der Klimakrise, Währungskrisen, der Energiekrise und unter den Schulden, die sie bei der Weltbank haben. Angesichts von Zweifeln über den ins Stocken geratenen Kredit des Internationalen Währungsfonds sowie wachsender Haushaltsdefizite ist die pakistanische Währung auf ein historisches Tief gefallen. © dpa

Hier schreiben alle zwei Wochen Aktivistinnen und Aktivisten der Fridays-for-Future-Bewegung, heute Asuka Kähler.

Ihr wollt „globale Verantwortung“ übernehmen, hat Olaf Scholz gesagt. So weit, so schön – wäre da nicht Scholz’ hartnäckige Arbeit an einem langfristigen Gaseinstieg, den er international vorantreiben möchte. Statt des angekündigten Ende fossiler Energien plant Scholz den erneuten Ausbau und ignoriert so alle wissenschaftlichen Warnungen.

Damit zerstört er das Fundament des Paris-Abkommens mit einer Vehemenz, die sogar die 2-(!)-Grad-Grenze gefährdet. Zusätzlich dazu wird er schon seiner aktuellen Verantwortung nicht gerecht. Um globale Verantwortung ernst zu nehmen und allen Ländern Klimaschutz- sowie Anpassungs- maßnahmen zu ermöglichen, braucht es einen sofortigen Schuldenerlass für die Länder des globalen Südens! Ohne einen Schuldenschnitt kann es weder echte Maßnahmen gegen die Klima- katastrophe, noch soziale Gerechtigkeit geben.

2021 haben die 34 ärmsten Länder der Welt fünfmal mehr für Schuldenzahlungen ausgegeben, als für den Schutz ihrer Bevölkerung vor den Folgen der Klimakrise. Dieses Geld fehlt für öffentliche Institutionen und die Bewältigung der Klimakatastrophe. Seit die „Strukturanpassungsprogramme“ der Weltbank und des IWF die Strukturen nach euren Interessen verändert haben, hat sich die Anzahl an Menschen in extremer Armut in Afrika mehr als verdoppelt.

Während ihr von „globaler Verantwortung“ redet, zwingen eure Weltbank und euer IWF diese Länder quasi dazu, mehr fossile Brennstoffe zu fördern, um ihre Schulden zu begleichen. Und es sind europäische oder US-amerikanische Firmen, die daran verdienen. Während der Corona-Krise hat BlackRock sich geweigert, die Schuldenzahlungen des afrikanischen Staates Sambia auszusetzen – und gleichzeitig 85 Milliarden US-Dollar in Kohleunternehmen investiert, deren Emissionsfolgen Sambia viel härter treffen werden, als die USA, wo ihr Firmensitz ist.

„Unsere Weltbank und unser IWF?“, werdet ihr fragen. Ja – das sind eure Institutionen, ihr dominiert sie. Deshalb habt auch nur ihr die Macht, diese Form des Kolonialismus zu beenden. Denn während ihr für zwei Drittel der globalen Emissionen verantwortlich seid, trägt der globale Süden über 80 Prozent der Kosten zur Folgenbewältigung.

Fest steht: Solange ihr von diesen Schulden profitiert, braucht ihr nicht von „Verantwortung“ zu reden.

Ihr Asuka Kähler