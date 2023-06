Liebe Entscheidende,

Teilen

Vom 5. bis 15. Juni tagen Klimaexperten und -expertinnen der Vereinten Nationen im World Conference Center Bonn. © Imago

im Hinblick auf die bevorstehende 28. Weltklimakonferenz bin ich über den Konflikt zwischen der fossilen Lobby und den Akteur:innen, die verstanden haben, dass die Weltklimakonferenz ein Ort sein muss, an dem zukunftsfähige Entscheidungen getroffen werden, zutiefst besorgt.

Zur Zeit findet in Bonn eine zweiwöchige UN-Konferenz zur Vorbereitung der Klimakonferenz COP 28 statt – die Subsidiary Body Meetings. Sie sind bedeutend, da sie die Grundlage der COP 28 bilden, auf der große und globale Antworten auf die Klimakrise gefunden werden müssen.

Umso erschütternder ist es, dass die Vereinigten Arabischen Emirate, Gastgeber der im Dezember anstehenden Klimakonferenz, den CEO der Abu Dhabi national oil company – der offensichtlich fossile Interessen vertreten wird – zum Präsidenten der Konferenz ernannt haben. Ich mache mir Sorgen hinsichtlich der Unparteilichkeit und Fairness der Entscheidungsprozesse. Die COP 28 darf nicht zu einem Spielplatz der fossilen Energielobby werden. Für die effektive Bewältigung der Klimakrise ist es unerlässlich, dass Entscheidungen ehrlich und im besten Interesse der Menschheit und unseres Planeten getroffen werden.

Die Jugend als eine wichtige Interessengruppe erwartet von den Entscheidenden echtes Engagement und echte Beteiligung. Dennoch werden wir immer wieder durch den Mangel an Transparenz und Einbindung enttäuscht.

Es ist daher erfrischend, Beispiele für eine lobenswerte Herangehensweise an die Beteiligung der Jugendlichen zu sehen, wie sie nun die mexikanische Delegation gezeigt hat. Sie bezieht die jungen Menschen nicht nur als Beobachter:innen, sondern auch als Verhandlungsführer:innen ein. Damit erkennt Mexiko an, dass es die Lebensgrundlagen der jungen Generation sind, über die verhandelt wird. Und,dass es ihr Recht ist, aktiv an der Gestaltung der Zukunft mitzuwirken.

Ich fordere euch – liebe Entscheidende – deshalb auf, dieses Konzept zu übernehmen und langfristiger Nachhaltigkeit Vorrang vor den Interessen fossiler Industrien zu geben. Ich bitte euch eindringlich, die Auswirkungen des Interessenkonflikts durch die fossile COP-Präsidentschaft zu überdenken – und proaktive Maßnahmen zu ergreifen, ihn zu lösen. Transparenz und ein klares Bekenntnis zu internationalen Abkommen sind entscheidend, um das Vertrauen der jungen Menschen in Entscheidende zu stärken und Glaubwürdigkeit zu gewährleisten.

Eure Fatima-Zahrae Tarib

Hier schreiben alle zwei Wochen Aktivistinnen und Aktivisten der Fridays-for-Future-Bewegung.