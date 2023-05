50 Euro für die „Letzten Generation“ - eine sinnvolle Spende

Von: Michael Herl

Kriminelle Vereinigung oder nicht? Ich habe den „Klimaklebern“ Geld gespendet - auch auf die Gefahr hin, kriminell zu werden. Ich kann mir nämlich gerade kaum etwas Sinnvolleres vorstellen.

Frankfurt – Eigentlich war ich ja ein unbescholtener Bürger. Dachte ich. Bis mir vor langer Zeit eine Freundin eröffnete, sie wisse genau, ich sei bescholten. Ich konnte das kaum glauben, doch sie war glaubwürdig.

Name der Organisation Letzte Generation Gründung 2021 Protestformen Ziviler Ungehorsam

„Letzte Generation“: Meine Protesttage liegen eigentlich lange zurück

Ein weitläufiger Verwandter von ihr pflegte Kontakte in tiefste Kreise der Polizei, hatte ebenda wegen meiner Langhaarigkeit meinen Leumund überprüfen lassen und erfahren, dass ich dort als Sympathisant der Roten Armee Fraktion geführt werde. Demnach sei ich so etwas wie ein Terrorist auf Abruf, und sie solle sich unbedingt von mir fernhalten. Das fiel ihr schwer, denn wir waren uns nah, nachts sogar gelegentlich sehr nah.

Weitere Recherchen ergaben schließlich, dass ich laut Ermittlungsakten per se ein querulanter Geist sei, außerdem in einer Wohngemeinschaft verkehre, in der auch einmal ein des Sympathisantentums mit der RAF Verdächtigter gesichtet worden sein soll. Dass ich noch nie im Leben eine Waffe angefasst und gelobt hatte, dies auch nie im Leben zu tun, stand da natürlich nicht.

Das alles ist nun fast ein halbes Jahrhundert her. Ich hatte es schon längst vergessen – bis ich dieser Tage beschloss, kriminell zu werden. Anders als damals, als ich nicht mal wusste, wem ich meine angebliche Nähe zu einer Vereinigung des Bösen zu verdanken hatte, tat ich nun alles vorsätzlich und im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte.

Ist unser Kolumnist schon Teil einer kriminellen Vereinigung, wenn er der „Letzten Generation“ Geld spendet? © Sven Käuler

Ich unterstützte jene Leute, die sich „Letzte Generation“ nennen und durch gewaltfreie Aktionen darauf hinweisen, dass die Regierenden dieser Welt ihre selbstgesteckten Klimaschutzziele nicht einhalten und mithin gegen geltendes Recht verstoßen.

Sie machen dies schlicht, indem sie sich auf Straßen kleben oder an Brücken hängen und so unsere Mitmenschen dort treffen, wo sie am verletzlichsten sind, in ihrer Obsession für das Kraftfahrzeug.

„Letzte Generation“: Friedliebende junge Menschen im Visier der Behörden

Offensichtlich kann man vielen Leuten kaum etwas Schlimmeres antun, als sie für eine halbe Stunde am Autofahren zu hindern. Das sah auch die Generalstaatsanwaltschaft München so und bescheinigte den Protestlern, eine kriminelle Vereinigung zu sein.

Angefeuert von der „Bild“-Zeitung schwirrten in sieben Bundesländern Kräfte aus und führten in 15 Wohnungen und Geschäftsräumen Razzien durch. Ganz wie anno dazumal. Nur sind dieses Mal die Staatsfeinde keine schwerbewaffneten Gewalttäter, sondern friedliebende junge Menschen.

Die Absurdität dieser aktionistischen Maßnahme unterstreicht die Richtigkeit dessen, was die „Letzte Generation“ tut. Mindestens genauso aberwitzig wie das Vorgehen der Münchner Justiz ist, dass man dieser angeblichen „kriminellen Vereinigung“ Spenden zukommen lassen kann.

Mitschuldig durch Gabe an die „Letzte Generation“? Unbedingt

Gewohnt scharfsinnig erkannte dies auch die emsige Staatsanwaltschaft und merkte flugs an, dass man sich mit einer Gabe an die jungen Schwerverbrecher der Mittäterschaft schuldig mache. Diesen Hinweis fand ich sachdienlich und beschloss mitzumachen.

Ich überwies fünfzig Euro und trug als Verwendungszweck „Klimakleben“ ein. Diesen Begriff hatte ich aus den Hetzkampagnen von „Bild“ gelernt. Anders als damals bin ich nun also tatsächlich kriminell. Und bei der nächsten Steuererklärung werde ich versuchen, die fünfzig Euro als Spende abzusetzen. Ich kann mir nämlich gerade kaum etwas Gemeinnützigeres vorstellen.

Michael Herl ist Autor und Theatermacher.