Kotau des Kanzlers vor China

Die Repression im Reich der Mitte geht weiter. Doch Konsequenzen bleiben aus, beklagt Kai Müller, Geschäftsführer der International Campaign for Tibet nach den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen.

Wem der Koalitionsvertrag der Ampel noch im Gedächtnis ist, der rieb sich vielleicht die Augen. Nach der Bundestagswahl wollten SPD, Grüne und FDP „mehr Fortschritt wagen“. Für die Außenpolitik bedeutete das auch die Erarbeitung einer „umfassenden China-Strategie“. Demnach wolle man „Chinas Menschenrechtsverletzungen klar thematisieren.“ Das ließ aufhorchen.

Erstaunlich wenig war davon bei den Deutsch-Chinesischen Regierungskonsultationen in dieser Woche zu erkennen. Sie waren aus menschenrechtlicher Sicht enttäuschend.

Menschenrechtsorganisationen hatten vor den Gesprächen in Berlin von der Bundesregierung gefordert, sich „sichtbar, konkret und konsequent“ zu äußern. Das weitgehende Ausbleiben von spürbaren Konsequenzen für die chinesische Regierung aus ihrer fortdauernd repressiven Politik hat dazu geführt, dass sich die Kommunistische Partei offensichtlich darin bestätigt fühlt, ihren harten Kurs im Inneren noch zu verstärken. Die Repressionen in Ostturkestan, in Tibet und in Hongkong sind ein Seismograph dafür, wie weit die Kommunistische Partei gehen will, auch in ihrer Außenpolitik. Umso mehr darf es ein Weiter-so gegenüber China nicht geben.

Diese Erkenntnis war im Statement des Bundeskanzlers vor der versammelten Presse in Berlin, die er zu einer „Pressebegegnung“ geladen hatte, nicht zu erkennen. Äußerungen wie „die Universelle Erklärung der Menschenrechte [sic], sie ist für uns alle Verpflichtung“, offenbar eine Replik auf anderslautende Interpretationen Pekings vor einiger Zeit, sind weniger als das notwendige Minimum öffentlicher Positionierung. Das gilt umso mehr, wenn konkrete Kritikpunkte ausbleiben und es bei formelhaften Statements bleibt, die erkennbar der chinesischen Seite nicht wehtun sollen.

Pekings Öffentlichkeitsarbeit, vulgo Propaganda, zielt darauf ab, ein makelloses Bild Chinas und der Politik der KP auf der globalen Bühne zu kreieren. Im Falle Tibets heißt das: Abschottung und Kontrolle, um das Narrativ jederzeit besetzen zu können. Mit Geschichten über angeblichen Fortschritt und überkommener Armut. Wobei Wahrheit und Preis, den Tibeterinnen und Tibeter zahlen müssen, ausgeblendet werden.

Umso wichtiger ist die Rolle unabhängiger Berichterstattung aus Tibet. Der Kanzler hat gut daran getan, für die Arbeitsbedingungen der deutschen Journalisten in China einzutreten – aber warum tut er das, um im gleichen Augenblick Fragen der im Kanzleramt versammelten Medienvertreter zu unterbinden, auf Wunsch der chinesischen Seite? Ein Kotau des Kanzlers, mit erheblichen Nebenwirkungen.

Die Vermeidungsstrategie des Kanzlers, so peinlich sie sich beim Ausschluss der Pressefragen offenbarte, wurde auch an anderen Stellen deutlich. Begrüßt wurde recht schnell, dass Scholz die Bedeutung der Menschenrechte bei allen Stadien der Lieferkette betonte. Verbraucherinnen und Verbraucher auf der ganzen Welt achteten immer genauer darauf, wie Produkte hergestellt würden. Würdige Produktionsbedingungen und damit verbunden Verbesserungen der Menschenrechtslage seien „in unser beider Interesse“, so Scholz. Eine für sich genommen nicht zu beanstandende Feststellung – wenn sie denn etwas mit der Realität in Ostturkestan zu tun hätte.

Denn bei genauem Hinsehen entpuppt sich dieser Satz als Schlag ins Gesicht der Uigurinnen und Uiguren, die von Zwangsarbeit vor allem im Textilsektor Chinas betroffen und offensichtlich hier gemeint waren. In Ostturkestan geht es nicht bloß um „würdige Produktionsbedingungen“, sondern um das Überleben einer Kultur, von Religion und Identität, ja möglicherweise sogar um Völkermord. Die UN-Menschenrechtskommissarin hat in ihrem Bericht aus dem August 2022 ihre ernste Sorge über glaubwürdige Beweise geäußert, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit an den Uiguren durch den chinesischen Staat belegen. Mit seiner Mahnung hat sich der Kanzler daher nicht für Menschenrechte aus dem Fenster gelehnt, sondern Menschenrechtsverbrechen der KP relativiert. Das ist nicht akzeptabel.

Genauso überrascht die Abwesenheit jeglicher Bezüge zur Situation der Menschen in Tibet und Hongkong. Noch im April hatte ein Vertreter des Außenministeriums im Deutschen Bundestag erklärt, die chinesischen Behörden verletzten im Rahmen ihrer gegen die tibetische Sprache, Kultur und Religion gerichteten Assimilationspolitik systematisch Menschenrechte. Nichts davon zu hören – nicht einmal ansatzweise – in der „Pressebegegnung“.

Zu begrüßen wäre, dass die lange erwartete China-Strategie der Bundesregierung andere Akzente setzt. Viel Hoffnung besteht nach den Deutsch-Chinesischen Regierungskonsultationen freilich nicht mehr.

Kai Müller ist Geschäftsführer der International Campaign for Tibet

