Zuckersüß eingeknickt

Von: Tobias Schwab

Minister Özdemir beklagt „Kampagnen“ gegen sein Gesetz zur Beschränkung von Werbung. Der Schutz vor aggressivem Marketing für süße Dickmacher waren offensichtlich nicht entscheidend, sondern die Interessen der Wirtschaft.

Die Hoffnungen waren groß, als Ernährungsminister Cem Özdemir im Februar Pläne vorstellte, auf Kinder zielende Werbung für ungesunde Lebensmittel zu begrenzen. Nun aber sind seine Ambitionen, die Nahrungsmittelindustrie in die Schranken zu weisen, dahingeschmolzen wie ein Softeis in sengender Hitze. Plakatwerbung in der Nähe von Spielplätzen und Freizeiteinrichtungen bleibt erlaubt, Verbotszeiten für TV-Spots werden gekappt.

Er habe „Anregungen und Kritik“ aufgenommen, begründet Özdemir die Korrekturen am Gesetzentwurf. Tatsächlich ist er eingeknickt vor der Werbe- und Lebensmittelindustrie und hat dem Druck der FDP nachgegeben.

Dabei sind die Zusammenhänge unbestreitbar. Laut einer Studie der Universität Hamburg sehen Kinder zwischen drei und 13 Jahren pro Tag im Schnitt 15 Werbespots für Fast Food, Snacks und Süßigkeiten. Gleichzeitig sind 15 Prozent der Mädchen und Jungen hierzulande übergewichtig.

Özdemir beklagt, es würden „mit sehr viel Geld große Kampagnen gegen das Gesetz“ gefahren. Mehr Offenbarung geht nicht. Vernunft und der Schutz vor aggressivem Marketing für süße Dickmacher waren offensichtlich nicht entscheidend, sondern die Interessen und die Durchsetzungsmacht der Wirtschaft.

