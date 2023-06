Wir alle müssen die Verfassung schützen

Von: Pitt von Bebenburg

Teilen

Nancy Faeser (SPD, M), Bundesministerin für Inneres und Heimat, spricht neben Thomas Haldenwang (l), Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts 2022. © dpa

Der Verfassungsschutz hat kein Monopol auf den Schutz der Demokratie – hier sind auch Bürgerinnen und Bürger gefragt. Der Kommentar

Es lohnt sich, Verfassungsschutz wörtlich zu nehmen und die Verfassung vor Angriffen zu schützen. Die im Grundgesetz verankerten Werte sind die Reaktion auf die schrecklichen Erfahrungen von Nazi-Regime, Holocaust und Krieg.

Heute stehen etliche Versprechen des Grundgesetzes, nicht zuletzt die parlamentarische Demokratie und die Menschenwürde, im weltweiten Systemwettbewerb unter Druck. Der Verfassungsschutzbericht, den Innenministerin Nancy Faeser und Behördenpräsident Thomas Haldenwang am Dienstag vorstellten, spiegelt dieses Phänomen.

Es ist daher richtig, wenn Faeser kein einzelnes Extremismus-Phänomen, sondern Russlands Krieg gegen die Ukraine als größte Gefahr für die Sicherheit benennt – und die russische Desinformation als eine der Herausforderungen für den Verfassungsschutz. Das Handeln der Behörden allein wird nicht reichen, um sie zu bekämpfen. Aktive Bürgerinnen und Bürger werden gebraucht, um die Demokratie mit Leben zu füllen. Leider aber wächst die Zahl der Menschen, die sich von der Demokratie abwenden, die auf rechtsextreme Verschwörungserzählungen oder auf russische Staatspropaganda hereinfallen.

Haldenwangs Bundesamt zeigt auf, dass immer mehr Demokratiefeinde zur Gewalt bereit sind. Das unterstreicht, wie wichtig ein konsequentes Vorgehen bei der Entwaffnung dieser Menschen ist. Das Bundesamt belegt auch die Gefahr, die von der AfD ausgeht, die sich zunehmend radikalisiert in Richtung eines völkischen Nationalismus. Das wäre allerdings auch ohne Verfassungsschutz nicht verborgen geblieben.

Immerhin – das Bundesamt schaut hin. In den vergangenen Jahrzehnten hatten sich die deutschen Verfassungsschutzbehörden gerade im Kampf gegen Rechtsextremismus mehrfach disqualifiziert – etwa indem sie eine fast unüberschaubare Zahl von Nazis in der NPD für Informationen bezahlten und indem sie die Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund“ ebenso aus den Augen verloren wie den späteren Mörder des Regierungspräsidenten Walter Lübcke.

Ausgerechnet Hans-Georg Maaßen durfte das Bundesamt sechs Jahre lang leiten – ein Mann, der selbst so weit rechts steht, dass ihn die CDU gerne loswerden würde. Diese Personalie belastet das Amt bis heute schwer, auch wenn Nachfolger Haldenwang den Ruf der Behörde deutlich verbessern konnte.

Die Sicherheitsbehörden einschließlich des Verfassungsschutzes nehmen für sich in Anspruch, allein in diesem Jahr mehrere islamistische Anschläge verhindert zu haben. Auch die „Reichsbürger“-Gruppierung, der vorgeworfen wird, den Staat stürzen zu wollen, war anscheinend nur durch aufmerksame Verfassungsschützer:innen aufgeflogen. Daher spricht vieles dafür, diese Institution zu erhalten, sofern sie parlamentarisch ausreichend kontrolliert wird.

Klar ist aber, dass die Behörde namens Verfassungsschutz kein Monopol auf den Schutz von Demokratie und Verfassung besitzt. Im Gegenteil: Wachsame Bürgerinnen und Bürger sind mindestens genauso wichtig.

Haldenwang hat das in einem bemerkenswerten Satz anerkannt. Als es um die schrecklich hohe Zahl rechtsextrem motivierter Tötungsdelikte ging, griff er auf die Zählung der Amadeu-Antonio-Stiftung zurück. Tatsächlich sind die Recherchen der Stiftung und der Opferberatungsstellen an diesem Punkt gründlicher als das, was Behörden aufgelistet haben. Nicht nur hier schaut die Zivilgesellschaft genau hin, wenn es um menschen- und demokratiefeindliche Gewalt geht. Auch in der Prävention und der Hilfe für Opfer sind die nichtstaatlichen Organisationen besser aufgestellt als viele staatliche Organe. Wer die Verfassung schützen will, sollte hier tätig werden – wie es die Bundesregierung mit dem Demokratiefördergesetz plant.

Es ist viel leichter, aber längst nicht so wirksam, das Hohelied auf die Verfassung zu singen – so wie es die Unionsfraktion mit ihrem Vorstoß für einen Feiertag am 23. Mai tut, dem Tag der Verabschiedung des Grundgesetzes. Weder durch Singen der Nationalhymne noch durch Hissen der Deutschlandfahne werden sich „Patriotismus“ oder „ein positives Heimatgefühl“ einstellen, wie es CDU und CSU erhoffen.

Verfassungsschutz heißt, die Inhalte des Grundgesetzes zu leben. Wer die regelmäßige Erfahrung von „Racial Profiling“ durch die Polizei macht, wird sich kaum dafür begeistern können, dass das Grundgesetz Diskriminierung verbietet. Wer an den Außengrenzen der Europäischen Union bei Pushbacks um sein Leben fürchten muss, wird sich nicht darüber freuen können, dass die deutsche Verfassung das Recht auf Asyl festschreibt. Wer erleben muss, dass Polizisten und Polizistinnen sich in rechten Chatgruppen menschenverachtend äußern können, ohne aus dem Dienst entfernt zu werden, muss am Rechtsstaat zweifeln.

Verfassungsschutz ist mehr als das, was die Ämter für Verfassungsschutz tun. Er erfordert eine Politik, die Demokratie und Menschenrechte konsequent in den Mittelpunkt rückt.