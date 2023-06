Waldbrände: Wie Rauchzeichen an der Wand

Von: Joachim Wille

Washington im Qualm der Waldbrände. © dpa

Die extremen Waldbrände in Kanada, die derzeit Städte an der US-Ostküste mit giftigem Qualm vernebeln sind ein weiteres Zeichen für die sich zuspitzende Klimakrise.

Es sind gespenstische Szenen. Dichter, orange-grauer Rauch nebelt Metropolen an der US-Ostküste ein, vor allem New York. Überall Rauchgeruch, der viele an Lagerfeuer oder verbranntes Essen erinnert. Die Freiheitsstatue kaum mehr erkennbar, Spielplätze gesperrt, Flüge eingeschränkt, Baseballspiel abgesagt. Die Menschen tragen Masken, als sei Corona zurück, und die Luftreiniger im Baumarkt sind ausverkauft.

„Was zu Hölle ist das?“ Zuerst war New Yorks Gesundheitsbeauftragter Ashwin Vasan auch ratlos. Dass Rauch aus kanadischen Waldbränden, die hunderte Kilometer entfernt lodern, die Mega-Stadt halb lahmlegt, konnte selbst er sich nicht vorstellen. Aber so ist es. Sogar noch weiter südlich zog der Qualm, nach Philadelphia und Washington.

Doch nicht, dass die Luftqualitäts-Werte in New York auf einmal (und vorübergehend) schlechter sind als in Neu-Delhi, ist das wirklich Dramatische. Sondern dass die extremen Waldbrände in Kanada ein weiteres Zeichen für die sich zuspitzende Klimakrise sind, nach den Hitzewellen wie 2021 im Nordwesten der USA und an der kanadischen Pazifikküste, wo es Temperaturrekorde gab. Ein Rauchzeichen an der Wand, das eigentlich niemand übersehen kann. Bericht Seite 13