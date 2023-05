Vor der Offensive

Von: Andreas Schwarzkopf

Ukrainische Soldaten in der Nähe von Bachmut. © dpa

Der Krieg gegen die Ukraine geht mit der geplanten Gegenoffensive in eine entscheidende Phase. Dabei darf niemand zu viel erwarten. Selbst wenn Kiew die russische Armee an einigen Stellen der langen Front entscheidend schlagen kann, wird es ihnen kaum so schnell gelingen, die Invasoren aus den annektierten Gebieten zu vertreiben. Die sind schlicht zu groß für einen raschen Sieg. Außerdem sind die russischen Einheiten diesmal auf den Gegenschlag vorbereitet und deren Führung bereit, weiter einen hohen Blutzoll zu zahlen.

Doch die Truppen von Wolodymyr Selenskyj müssen zeigen, dass sie sich nicht nur wehren, sondern auch offensive Erfolge erringen können. Das ist wichtig für die Moral im Lande, aber auch für die Stimmung bei den westlichen Verbündeten. Ihnen wird es dann leichter fallen, das geschundene Land weiter mit Geld und Waffen zu unterstützen.

Sollte die russische Armee tatsächlich zurückgedrängt werden können, wird es für den Autokraten Wladimir Putin immer schwerer, die Kriegsmaschine am Laufen zu halten. Darauf deutet die nervöse Kritik seines Handlangers Jewgeni Prigoschin hin, dessen Truppen im umkämpften Bachmut angeblich von Moskau nicht genügend Munition geliefert bekommen.