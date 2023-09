Verlotterte Diskussion

Von: Christine Dankbar

Am ersten Schultag, hier in Wien, kommen alle schick angezogen. © Imago

Der Deutsche Elternrat fordert, dass Kinder und Jugendliche nur anständig gekleidet zur Schule kommen sollen. Das ist eine lächerliche Idee.

An den Schulen in Deutschland fehlen Lehrerinnen und Lehrer, der Stand der Digitalisierung ist in einem beklagenswerten Zustand, viele Bauten vergammeln, weil die Sanierung seit Jahren auf sich warten lässt. Wie ist in so einer Situation die Forderung des Deutschen Elternrates nach Bekleidungsregeln an Schulen zu werten? Das Gremium möchte, dass „unangemessene, lottrige, zerrissene oder freizügige Kleidung“ von den Lehrkräften künftig nicht mehr toleriert werden soll. Die Definition dafür soll in der Hausordnung jeder Schule festgelegt werden, damit Sanktionen möglich sind: Wer nicht angemessen gekleidet ist, wird heimgeschickt. Verlottert dürfen in Deutschland eben nur die Klassenzimmer sein, aber nicht die, die darin lernen.

Interessant daran ist, dass diese Debatte immer in politischen Krisenzeiten auftaucht. Die Sehnsucht nach Regeln und Orientierung mag verständlich sein. Doch die Debatte über „ordentliche Kleidung“ ist ein Ablenkungsmanöver. Nicht das Tragen von Jogginghosen zeugt von Respektlosigkeit, sondern der Zustand vieler Schultoiletten. Der lässt sich aber leider viel mühseliger verbessern als über eine neue Hausordnung.