Verbote taugen nicht

Von: Jutta Rippegather

Von der Polizei beschlagnahmte Ecstasy-Tabletten: Wie gesundheitsschädlich die Stoffe sind, wie hoch die Dosierung ist, sieht man ihnen nicht an. © dpa

Prävention macht Kinder stark. Sie hilft mehr als die Kriminalisierung von Drogen. Es ist höchste Zeit für eine neue Politik. Der Leitartikel.

Drogen sind nicht harmlos. Sie können psychiatrische Erkrankungen hervorrufen, Panikattacken, Wahrnehmungsveränderungen. Drogen sind gefährlich und können abhängig machen. Sie können töten, wie der unfassbare Tod einer 13-Jährigen in Mecklenburg-Vorpommern zeigt, oder junge Menschen schwer schädigen, wie andere Fälle aus diesen Tagen belegen.

Es sind traurige Beispiele dafür, dass Verbote nicht dazu taugen, die Gesundheit unserer Kinder zu schützen. Sie haben sich als unwirksames Mittel erwiesen, junge Menschen von ihrer Experimentierfreude abzubringen. Sich auszuprobieren, an die Grenzen zu gehen, gehört zum Erwachsenwerden dazu. Für viele heißt das auch, mit Drogen zu experimentieren. Dabei brauchen sie verlässliche Begleitung, fachkundige Beratung, Schutz. Der drohende Zeigefinger hilft nichts.

Der überall präsente legale Alkohol ist die Nummer eins auf der Beliebtheitsskala der Drogen. Gefolgt von Cannabis, das nach dem Epidemiologischen Suchtsurvey des Jahres 2021 von knapp neun Prozent aller 18- bis 64-Jährigen im Jahr zuvor mindestens einmal konsumiert wurde. An dritter Stelle stehen die Amphetamine - in der Szene Speed genannt, und MDMA, Ecstasy. Vollsynthetische Drogen, die für den Tod der 13-Jährigen verantwortlich sein sollen.

Was in den harmlos daherkommenden bunten Pillen steckt, weiß so genau keiner. Noch nicht einmal jene wissen es genau, die das Zeug in irgendwelchen illegalen Laboren zusammenpanschen. Wie gesundheitsschädlich die Stoffe sind, wie hoch die Dosierung ist, sieht man ihnen nicht an. Nach Beobachtung der Suchtberatung hat sich der Wirkstoffgehalt in den vergangenen Jahren deutlich erhöht.

Angesichts dieser Gefahr fordern die Expertinnen und Experten Drug Checking. Zunächst kommt das Präventionsangebot als Modellprojekt, das das Land Berlin jüngst gestartet hat und für das die Bundesregierung jetzt den Weg freigegeben hat. Endlich. Ein überfälliger Schritt. Jetzt können andere Bundesländer folgen. Etwa Hessen, das ein solches Vorhaben für Partydrogen mit wissenschaftlicher Begleitung im schwarz-grünen Koalitionsvertrag vereinbart hatte. Seit Jahren sitzen Akteurinnen und Akteure in den Startlöchern.

Das anonyme Testen von Drogen bewahrt nicht nur vor Gesundheitsschäden und kann sogar Leben retten. Ein solches Angebot eignet sich dazu, Zugang zu jenen zu bekommen, die zu Drogen greifen, abhängig sind oder auf dem Weg dorthin. Denn es geht nicht nur darum, die Substanz auf ihre Wirkstoffe zu untersuchen. Das Übermitteln des Ergebnisses ist stets mit einem persönlichen Gespräch verbunden. Die Erfahrung zeigt, dass im Fall eines hohen Wirkstoffgehalts der überwiegende Teil der Partygänger weniger davon einnimmt. Sie handeln verantwortungsvoll. Bei dubiosem Inhalt schmeißen die meisten das Zeug fort.

Deutschland macht sich auf den Weg zu einer modernen Drogenpolitik. Gesundheitsprävention statt Restriktionen heißt die Marschrichtung. Der Bund hat den Weg dazu freigegeben, jetzt hängt es von den Bundesländern ab, ob sie ihn einschlagen und ihre Kinder besser schützen.

Drug Checking hat sich bewährt. Seit mehr als einem Vierteljahrhundert können Konsumierende in den Niederlanden ihre Drogen chemisch analysieren lassen. In Österreich, der Schweiz, Spanien, Frankreich und anderen Ländern gibt es ähnliche Angebote. Und Deutschland? Fehlanzeige. In den 1990er Jahren hatte ein Suchthilfeverein in Berlin mit Drug Checking auf Technopartys einen Anlauf gewagt. Er musste nach polizeilichen Ermittlungen seine Aktivitäten wieder einstellen. Die CDU-geführte Bundesregierung grätschte dazwischen.

Das war gestern. Jetzt ist die Rückendeckung groß. Selbst aus der Ärzteschaft kommt Zustimmung für den kostenlosen Drogentest für Erwachsene. Kinder- und Jugendärzte fordern sogar eine Ausweitung. Ja, die junge Generation darf nicht ausgeschlossen bleiben.

Berlin checkt nicht alleine sogenannte Partydrogen, sondern auch Cannabis, bei dem der Wirkstoffgehalt ebenfalls stark schwankt. Wie bei allen illegalen Drogen. Abhilfe schaffen könnte die Legalisierung von Haschisch und Co, denn dann ist der Stoff im offiziellen Handel erhältlich und nicht beim dubiosen Dealer.

Entkriminalisierung von Drogen schützt. Sie ist geboten in einer Gesellschaft mündiger Bürgerinnen und Bürger. In einem Staat, der seinem Volk Eigenverantwortung zutraut und die Menschen mit Aufklärung, Hilfe, Beratung begleitet. Prävention macht unsere Kinder stark, nicht unsinnige Verbote. Der Tod der 13-Jährigen hat das einmal mehr vor Augen geführt.