Es deutet vieles darauf hin, dass der Ukraine-Krieg noch lange dauern wird

Von: Andreas Schwarzkopf

Eine Luftaufnahme vom Schauplatz schwerer Kämpfe in Bachmut, Ukraine. Dort hielten die schweren Gefechte am Osterwochenende weiter an. Die ukrainischen Streitkräfte haben nach Angaben des Generalstabs in Kiew seit Ostersonntag rund 60 russische Angriffe abgewehrt und auch sechs Drohnen abgeschossen. © Libkos/dpa

Trotz vieler Friedensappelle an Ostern ist das Ende des Krieges gegen die Ukraine nicht näher gerückt. Der Leitartikel.

Frankfurt - Gemessen an der Zahl der Friedensappelle an Ostern müsste der Krieg gegen die Ukraine bald enden. Doch fehlt Papst Franziskus die politische Macht und China der politische Wille, den russischen Autokraten Wladimir Putin dazu zu bringen, die Waffen schweigen zu lassen.

Erschwerend kommt hinzu, dass auch eine durchsetzungsfähige Idee fehlt, wie der militärische Konflikt in der Ukraine gelöst werden kann. Dazu liegen die Vorstellungen darüber, was Frieden bedeutet, zu weit auseinander. Auch über den Weg dorthin wird viel gestritten. Und mögliche friedensstiftende Akteure wie Brasilien scheinen nicht bereit, den Worten Taten folgen zu lassen.

Frieden in der Ukraine? Unklar bleibt, welche Druckmittel eine diplomatische Initiative haben soll

Ähnlich unübersichtlich wie auf dem internationalen Parkett ist es auf der nationalen Bühne. Hierzulande lassen sich drei Fraktionen identifizieren, die ebenfalls mit unterschiedlichen Mitteln Frieden für die Ukraine erreichen wollen.

Da sind jene, die wie die Ampelregierung Waffen liefern, damit sich die überfallene Ukraine verteidigen kann. Dann gibt es jene etwa um die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht, die sofortige Verhandlungen fordern, ohne zu sagen, wie das gehen soll, wenn Russland zu solchen Gesprächen nicht bereit ist.

Außerdem gibt es die fortschrittlichen Kräfte, die etwa bei den Ostermärschen Kanzler Olaf Scholz und die Ampelkoalition dazu auffordern, mehr diplomatische Initiative zu ergreifen, um auf diesem Wege Putin zum Einlenken zu bringen.

Unklar bleibt hier allerdings, welche Druckmittel eine derartige diplomatische Initiative haben soll. Ökonomisch lassen sich die Sanktionen der westlichen Verbündeten der Ukraine gegen Russland kaum verschärfen. Auch die politische Isolation des Landes lässt sich eher nicht vergrößern.

Ukraine-Krieg: China enttäuscht Hoffnungen auf diplomatische Initiative

Doch vor allem zeigt deren möglicher stärkster Verbündeter China derlei Ansinnen die kalte Schulter. Der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping hat jedenfalls während des Besuchs des französischen Präsidenten Emmanuel Macron und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen Ende vergangener Woche nicht erkennen lassen, dass Peking von der Seite Moskaus abrücken wird. Damit hat er die Hoffnungen der europäischen Gäste auf eine diplomatische Initiative mit dem Ziel eines Friedensschlusses enttäuscht.

Nach deren Abreise hat Xi dann mit dem militärischen Manöver rund um Taiwan verdeutlicht, dass für die chinesische Führung derzeit dieser Konflikt wirklich wichtig ist. Als Friedensstifter im Ukraine-Konflikt. fällt China ganz offensichtlich aus.

Wenn eine Bewegung aber weder einen einfachen Slogan noch eine gemeinsame Anführerin oder einen Anführer hat, bleibt sie schwach und ohne Einfluss. Jedenfalls beeindruckt sie die Kontrahenten nicht.

Es deutet vieles darauf hin, dass der Ukraine-Krieg noch lange dauern wird

Keine Hoffnung auf ein baldiges Ende des Waffengangs macht der russische Außenminister Sergej Lawrow. Er hat bei seinem jüngsten Besuch in der Türkei wie viele andere Politiker aus Russland die Voraussetzungen für Friedensgespräche mit Kiew wiederholt, die Bedingungen einer Kapitulation gleichkommen. Was das Ende der Souveränität Kiews bedeuten würde, sieht man in den besetzten Gebieten der Ukraine.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hingegen hofft, dass es in einem Jahr in seinem Land Frieden gibt. Doch bis dahin wird Kiew sicher nicht die Waffen niederlegen.

Es deutet also vieles darauf hin, dass der blutige Konflikt in der Ukraine noch länger dauert, als viele sich das wünschen. Jedenfalls so lange, bis entweder Putin einlenkt oder bis jemand einen gangbaren Ausweg aufzeigen kann, dem die Kontrahenten aus Moskau und Kiew zustimmen. (Andreas Schwarzkopf)