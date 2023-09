Auch aus dem Ukraine-Krieg darf man fliehen

Von: Baha Kirlidokme

Die Ukraine will strenger gegen vermeintliche Fahnenflüchtlinge vorgehen. Sogar von Auslieferung ist die Rede. Ein Kommentar.

Ungefähr 500.000 russische und ukrainische Soldaten sollen seit Kriegsbeginn getötet oder verletzt worden sein. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will nun allerdings strenger gegen Menschen vorgehen, die nicht im Ukraine-Krieg töten oder sterben wollen. Sogar von Auslieferung spricht sein Fraktionschef David Arahamia.

Selenskyj verkündete vergangene Woche in einer Videoansprache, dass alle Fälle von Ausmusterungen aufgrund von Dienstuntauglichkeit überprüft werden sollen, bei denen der Verdacht auf Schmiergeldzahlungen besteht. Das betreffe besonders Männer, die auf Basis einer „verdächtigen“ Musterungsentscheidung ins Ausland gereist seien. Hintergrund sind Korruptionsvorwürfe in Rekrutierungszentren.

Krieg und kein Ende: Svitlana Sushko trauert in Kiew am Grab ihres jüngsten Sohnes, eines ukrainischen Soldaten, der im Krieg gegen Russland getötet wurde. © Jae C. Hong/dpa

Tausende wären von Auslieferung in die Ukraine betroffen

Arahamia geht dabei einen radikalen Schritt weiter. So stellte er die Auslieferung von Fahnenflüchtigen, die sich im Ausland aufhalten, in den Raum. Sollte es wirklich so weit kommen, könnte das alleine in Deutschland tausende ukrainische Flüchtige treffen. Laut Bundesinnenministerium sollen in den ersten zwölf Monaten seit Kriegsbeginn 163.287 wehrfähige Ukrainer eingereist sein. Eine Auslieferung wäre ein fataler Schlag gegen jegliche Menschlichkeit.

Nun ist Selenskyjs Perspektive nachvollziehbar. Sein Land ist Opfer eins russischen Angriffs. Die Menschen in der Ukraine haben selbstverständlich ein Recht auf Selbstverteidigung. Doch die Ukrainer:innen sind nicht so geschlossen bereit, an der Front zu töten oder zu sterben, wie viele bellizistische Stimmen propagieren. Wer nicht kämpfen will, ob für politische Interessen oder für die Freiheit seines Landes, soll auch die Freiheit haben, das nicht zu tun. Dass es vor allem Männer mit Geld aus dem Land schaffen, geschenkt.

Auch aus dem Ukraine-Krieg darf man fliehen

Auslieferungen würden außerdem das Asyl an sich in Frage stellen. Wer vor Krieg flieht, muss sich sicher sein können, in Frieden leben zu dürfen. Das gilt im Übrigen auch für russische Flüchtlinge. Wer das nicht so sieht, sollte im Gegenzug bereit sein, selbst mit der Waffe an die Front zu fahren, statt andere für sich sterben zu lassen.

Auf gar keinen Fall darf Selenskyj auf den gefährlichen Vorschlag seines Fraktionschefs hören. Und unter keinen Umständen dürfen die betreffenden Staaten Menschen dem Krieg ausliefern. Zu viel steht auf dem Spiel.