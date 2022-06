Überfällige Aufklärung

Von: Karin Dalka

Nach dem Afghanistan-Einsatz müssen die politisch Verantwortlichen wirklich alles dafür tun, Menschen vor dem Terror der Taliban zu retten.

Die beschämenden Bilder verzweifelter Menschen, die sich im August 2021 an startende Flugzeuge in Kabul klammerten, sind unvergessen. Bis heute leben viele Tausend Ortskräfte der Bundeswehr und Menschenrechtsaktivist:innen, die die Rache der Taliban fürchten müssen, in Verstecken. Werden bedroht, Opfer von Schikanen, gar tödlicher Gewalt.

Eine Schande. Deutschland hat diese Menschen und ihre Familien im Stich gelassen – nicht erst während des chaotischen Truppenabzugs. Schon lange vorher hätte die alte Bundesregierung Schutzbedürftige in Sicherheit bringen können – und müssen. Menschen, die auf Deutschland vertraut hatten. Vergeblich.

Warum? Das soll ein Untersuchungsausschuss klären. Und eine Enquetekommission soll den gescheiterten Afghanistan-Einsatz insgesamt bilanzieren. Das ist mehr als überfällig. Zu spät für viele Afghaninnen und Afghanen. Aber nicht für alle gefährdeten Menschen, denen Deutschland einen Schutz schuldet. Wenigstens jetzt müssen die politisch Verantwortlichen deshalb alles, wirklich alles dafür tun, sie vor dem Terror der Taliban zu retten. Bericht S. 8