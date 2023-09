Gemeinnützigkeit: Türen auf für Engagement

Von: Ursula Rüssmann

Teilen

Der „Bund der Steuerzahler“ gilt als gemeinnützig. © dpa

Unser Land braucht mehr aktiven Einsatz für die Demokratie. Man kann nur hoffen, dass der Finanzausschuss, wenn er die Abgabenordnung ändert, den Weg dafür endlich freimacht. Der Kommentar

30 000 Vereine und Organisationen in Deutschland würden sich gern stärker politisch einbringen, etwa für Naturschutz oder gegen Rechtsextreme in der Nachbarschaft – aber sie tun es nicht, aus Sorge um ihre Gemeinnützigkeit. Die Zahl hat eine Studie des Thinktanks „Zivilgesellschaft in Zahlen“ vor Monaten zu Tage gefördert. Ursache für die demokratieschädliche Verunsicherung bei so vielen Initiativen ist, dass die Finanzbehörden neben Attac und Campact auch wiederholt kleineren Vereinen den steuerbegünstigten Status entzogen haben – weil sie sich in der ein oder anderen Weise politisch zu stark exponiert hätten.

Das Vorgehen ist zu Recht umstritten, die Campact-Studie zur Lobbyorganisation „Bund der Steuerzahler“ ist nur ein weiterer Hinweis, dass der Gesetzgeber in Sachen Gemeinnützigkeit dringend Klarheit herstellen muss. Gerade angesichts des Höhenflugs der AfD und der Zunahme rechtsextremer Gewalt braucht das Land dringend mehr aktiven Einsatz für die Demokratie, von Sport- und Gesangsvereinen ebenso wie von Flüchtlings- und Umweltinitiativen. Man kann nur hoffen, dass der Finanzausschuss, wenn er demnächst die Abgabenordnung ändert, den Weg dafür endlich freimacht.