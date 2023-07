Sterbehilfe: Respekt bis zum Ende

Von: Karin Dalka

Teilen

Am Donnerstag soll der Bundestag darueber entscheiden, ob die Hilfe beim Suizid durch ein Gesetz reguliert werden soll. Der Ausgang der Abstimmung ist völlig offen. © Werner Krüper/epd

Die Würde des Menschen ist unantastbar. Gerade dann, wenn sich jemand das Leben nehmen will. Das muss der Gesetzgeber ernst nehmen. Ein Leitartikel von Karin Dalka

Lässt sich die Selbstbestimmung beim Sterben absichern, ohne den Lebensschutz zu schwächen? Viele Abgeordnete im Bundestag, der in dieser Woche über zwei diesbezügliche Gesetzentwürfe abstimmt, tun sich schwer, die Frage zu beantworten. Wie die Mehrheit entscheidet, lässt sich nicht vorhersagen.

Umfragen zeigen: Die Öffentlichkeit erwartet mehrheitlich eine liberale Regelung. Und nach dem Debakel um den vom Bundesverfassungsgericht gekippten Strafrechtsparagrafen 217, der die „geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung“ unter Strafe gestellt hatte, kann sie verlangen: Der Bundestag darf das Freiheitsrecht, sich das Leben zu nehmen und dabei Hilfe in Anspruch zu nehmen, nicht ein weiteres Mal „faktisch entleeren“.

Diesen Leitgedanken von Autonomie und Selbstbestimmung würde der Gesetzgeber dreist ignorieren, wenn er dem Gesetzentwurf der Abgeordnetengruppe um Lars Castellucci (SPD) für einen recycelten Paragrafen 217 folgte. Die Suizidassistenz wäre wieder grundsätzlich mit Strafe bedroht. Sterbewillige müssten ihre psychische Gesundheit zweimal begutachten lassen. Eine Zumutung.

Der Vorschlag, der erneut in Karlsruhe landen würde, ist zudem in sich widersprüchlich: Angesichts der Wartelisten bei Psychiater:innen und Psychotherapeut:innen würden sich noch mehr Menschen an Sterbehilfevereine wenden und auf deren (fach-)medizinische Kontakte setzen, um diese absurd hohe Hürde zu nehmen. Was nicht im Interesse der Abgeordneten ist.

Niedrigere Hürden für die Suizidassistenz sieht der zweite Gesetzentwurf vor. Er knüpft an die liberale deutsche Rechtstradition an, die seit 1871 gegolten hatte. Wenn ein Suizid nicht strafbar ist, kann auch die Suizidhilfe nicht strafbar sein. So klar, so logisch. Um sicherzustellen, dass ein Sterbewunsch freiverantwortlich ist, plädiert auch die Abgeordnetengruppe um Katrin Helling-Plahr (FDP) und Renate Künast (Grüne) für eine Beratungspflicht, analog zur Schwangerenkonfliktberatung. Erst danach darf ein Rezept für ein tödliches Medikament ausgestellt werden. Also eine „Schein“-Lösung, behaftet mit dem Risiko, dass aus der Beratungspflicht in der Praxis eine unzulässige Rechtfertigungspflicht wird. Die hatte das Bundesverfassungsgericht jedoch ausdrücklich verneint.

Andererseits würde dieser Vorschlag endlich mehr Rechtssicherheit für Ärzt:innen schaffen, die sich oft allein gelassen fühlen und um ihr Selbstverständnis ringen: Wann ist Sterbehilfe vertretbar als letzter Dienst am Menschen? Konservative Ärztekammern blocken da ab.

Viele Menschen, die ihren Lebensweg abkürzen wollen, finden jenseits der Sterbehilfevereine kaum Unterstützung. Ein Wandel braucht Zeit. Dem trägt der Gesetzentwurf Rechnung: Wer keine:n Mediziner:in findet, soll mit Erlaubnis einer Landesbehörde eine tödliche Arznei bekommen können.

Im Raum steht noch eine dritte Option: kein Gesetz. Es sei überflüssig oder komme zu früh, heißt es. Deutschland brauche zunächst eine nationale Strategie zur Suizidprävention, außerdem solle der Staat seine Ressourcen lieber in die Förderung der Suizidprophylaxe, in Hospize und Palliativmedizin investieren, meinen Fachverbände.

In Deutschland nehmen sich etwa 9000 Menschen im Jahr das Leben. Mindestens zehn Mal so viele versuchen es. Das schreit geradezu nach verlässlicher Hilfe in Krisen und bei akuten psychischen Störungen. Die gibt es nicht. Ein skandalöses politisches Versäumnis. Aber es ist falsch, dass die Verbände ihre Forderungen nach mehr Hilfen zum Leben gegen das Recht auf Suizidassistenz ausspielen. Gegen Unterstützung für Menschen, deren Schmerzen nicht zu lindern sind, die nicht sediert sterben wollen, bei beginnender Demenz dem Verlust ihrer Persönlichkeit zuvorkommen wollen oder lebenssatt sind. Um nur einige Beweggründe zu nennen.

Die Humanität verlangt, ihnen einen sanften Tod zu ermöglichen. Viele Schwerstkranke haben vor deutschen Gerichten auf Zugang zu dem in der Schweiz gängigen Natrium-Pentobarbital geklagt, ohne Erfolg. Dafür müsste das Betäubungsmittelrecht geändert werden. Da besteht eindeutig Regelungsbedarf – den die Verbände ignorieren. Was es aber vor allem braucht, das kann kein Paragrafenwerk herstellen: ein Klima von Empathie und Respekt.

Die Zahl begleiteter Suizide wird steigen. Wird Selbsttötung zur „Normalität“? Das wäre ein Kurzschluss, sagt Karlsruhe. Der Anstieg der Zahlen lasse sich auch mit dem wachsenden Bewusstsein erklären, „dass der eigene Tod nicht mehr als unbeeinflussbares Schicksal hingenommen werden muss“.

Wir sollten uns also nicht davor fürchten, dass die Wirkmacht religiös geprägter Vorstellungen in säkularisierten Gesellschaften schwindet. Fürchten sollten wir uns vor dem Risiko, dass eine neoliberale Politik die staatliche Fürsorge für Alte, Schwache und Kranke noch stärker vernachlässigt. Indem sie das Gesundheitssystem noch mehr auf Profit trimmt, die Altersarmut von Frauen weiter ignoriert. Es ist diese „Normalität“, die die unantastbare Würde des Menschen antastet. Berichte Seiten 2/3