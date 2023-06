Schwelender Brandherd

Die Pandemie scheint vorbei, doch der Flächenbrand des Misstrauens schwelt noch immer. Das Verbrennen von Millionen Masken ist symbolträchtig.

Sieben Millionen Euro, um mehr als 750 Millionen Corona-Masken zu verbrennen? Es könnte ein weiteres symbolträchtiges Kapitel in der Rubrik „wir werden uns viel verzeihen müssen“ der Anti-Covid-Politik sein.

Doch so einfach ist es nicht. Was während der Pandemie passiert ist, lässt sich tatsächlich mit einem Brand vergleichen. In vollem Vertrauen waren viele den Schutzempfehlungen der Regierung gefolgt. Doch schrittweise flammte an vielen Stellen Misstrauen auf.

Wenn die CDU nach Schuldigen für ihr Versagen in Thüringen sucht, sollte sie vielleicht zunächst zu Abgeordneten wie Mark Hauptmann schauen, der sich wie viele Unions-Kollegen hohe Provisionen für Masken einverleibt hatte. Rechtlich war das offensichtlich nicht zu beanstanden, doch ethisch zündelt es am Glauben an die Institutionen.

Die Pandemie scheint vorbei, doch der Flächenbrand des Misstrauens schwelt noch. Dieser lässt sich nicht mit Attacken auf politische Gegnerinnen und Gegner löschen. Sondern nur, indem Redlichkeit vorgelebt und Gerechtigkeit hergestellt wird. Bericht S. 5