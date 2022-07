Schrecken ohne Ende

Von: Hanning Voigts

Bei der documenta fifteen wird erneut ein judenfeindliches Werk entdeckt. Die Kunstausstellung präsentiert Judenhass – und die Verantwortlichen sind damit überfordert. Der Kommentar.

Jetzt ist es schon wieder passiert. Nach einem halben Jahr Debatte, nach dem Wirbel um das antisemitische Plakat „People’s Justice“, nach dem Rücktritt von Sabine Schormann und all den Beteuerungen, wie ernst man das Problem judenfeindlicher Darstellungen auf der Documenta nehme, werden dort neue antisemitische Bilder entdeckt.

Diesmal geht es um ein Faksimile der Broschüre „Presence des Femmes“. Ein feministisches Kollektiv aus Algerien wollte darin Solidarität mit den Palästinenser:innen ausdrücken, aber die Zeichnungen sind verräterisch: Israelische Soldaten erscheinen als unmenschliche Roboter, einer von ihnen scheint ein Kind in ein Massengrab werfen zu wollen. Ein Bild zeigt eine zwergwüchsige Figur mit Hakennase, die stark an antisemitische Hetzbildchen aus dem 19. Jahrhundert erinnert.

Die Documenta-Leitung, so heißt es, habe die Bilder als unproblematisch bewertet, weil sie keinen Juden „als solchen“ zeigten. Sie ist also, brutal gesagt, nicht in der Lage, Antisemitismus zu erkennen. Man muss die bittere Wahrheit aussprechen: Die documenta fifteen präsentiert Judenhass und die Verantwortlichen sind damit überfordert. Die Blamage ist komplett. Und es sieht leider nicht danach aus, als würde dem Hass bald die Kasseler Bühne entzogen.