Rhetorische Aufrüstung

Von: Maria Sterkl

Teilen

Im Streit über die Justizreform verschärft die israelische Regierung ihren Ton. Man muss fürchten, bald mehr Gewalt auf den Straßen zu sehen.

Breiter Protest kann etwas bewirken: Diese Lehre erteilte Israel der Welt, als deren rechtsreligiöse Regierung Ende März nach Massendemonstrationen die Bremse zog und ihren Plan, die Justiz zu entmachten, vorerst ad acta legte.

Nun holt Benjamin Netanjahus rechtsreligiöse Koalition ihr Justizpaket wieder aus der Schublade. Am Montag brachte sie ein Gesetz, das die Macht des Höchstgerichts beschränken soll, auf den Weg. Und wieder gehen die Menschen auf die Straße. Die Lehre, dass Protest etwas bewirken kann, hat die Welt erreicht, doch Israels Regierung stellt sich taub.

Sie hat nur einen Punkt auf ihrer politischen Agenda: Machterhalt um jeden Preis. Alles, was ihr dabei in die Quere kommt, soll beseitigt werden. Da ist es nur konsequent, dass nach den Attacken auf die Justiz nun auch die Protestbewegung selbst angegriffen wird. Die rhetorische Aufrüstung gegen die Demonstrierenden ist bereits im Gange, nun will Sicherheitsminister Itamar Ben Gvir auch Taten sehen.

Die Bilder von Massen, die jede Woche in Israel auf die Straße gehen, werden auch weiterhin um die Welt gehen. Man muss aber befürchten, auf ihnen bald mehr Gewalt und mehr Blut zu sehen.

Bericht S. 7