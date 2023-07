Rat für deutsche Rechtschreibung ignoriert, worum es beim Genderstern und Doppelpunkt geht

Von: Karin Dalka

Teilen

Piktogramme können sowohl Männer, Frauen als auch genderfluide Personen ansprechen. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Seit Jahren tobt in Deutschland der Kulturkampf um das Gendern. Die Verbissenheit von Rechts entlarvt deren Vertreter:innen. Der FR-Kommentar.

Frankfurt am Main - Der Rat für deutsche Rechtschreibung drückt sich weiter um eine Empfehlung zur geschlechtersensiblen Sprache, um die ihn staatliche Staaten dringend gebeten haben. Stattdessen bekräftigt er nur alte Regeln und will die Entwicklung der deutschen Sprache „weiter beobachten“.

Damit ignoriert der Rat für deutsche Rechtschreibung einen Wandel im gesellschaftlichen Bewusstsein, der längst stattgefunden hat: Genderstern und Doppelpunkt sind nicht nur eine Frage der Grammatik. In den deutschen Medien, an den Schulen und in vielen anderen Bereichen sind Frauen und genderfluide Menschen sprachlich sichtbarer und hörbarer geworden.

Gendern in der Sprache - der Vorwurf gegen Doppelpunkt und Stern ist ein Bumerang

Seit Jahren wird vor allem auf der politischen Bühne von Rechts ein Kulturkampf gegen das Gendern in der deutschen Sprache geführt. Oft sehr laut und hässlich. Und fast immer mit dem absurden Vorwurf verknüpft, ein links-grün-akademisches Milieu wolle - ideologisch vernagelt – den Menschen in Deutschland vorschreiben, wie sie zu reden und zu schreiben hätten. Der Vorwurf ist ein Bumerang, er fällt auf die Sprachpolizist:innen zurück, die selbst mit Genderverboten gegen die Vielfalt und Lebendigkeit der deutschen Sprache kämpfen.

Dabei entlarvt die Verbissenheit mancher Sprachreaktionär:innen, worum es ihnen in der Debatte tatsächlich geht: überkommene und bereits aufgebrochene Machtverhältnisse zu restaurieren. Und männliche Dominanzstrukturen zu retten – die aber längst nicht mehr zu retten sind.

Statt Streit über Gendersprache lieber Debatte über Gendergerechtigkeit

Die in Deutschland geführte, verquaste Stellvertreterdebatte über die Gendersprache ist bei aller Emotionalität auf Dauer ermüdend und langweilig. Lasst uns stattdessen – befreit von alten Sprachkorsetts - offen und konstruktiv über Geschlechtergerechtigkeit streiten. (Karin Dalka)