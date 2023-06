Trotz gescheitertem Prigoschin-Putsch: Angezählter Putin

Von: Martin Benninghoff

Prigoschins Putsch erschüttert den Kreml und wird nicht ohne Folgen bleiben. (Archivbild) © Sergey Guneev/dpa/Archivbild

Prigoschins Putsch erschüttert den Kreml und wird nicht ohne Folgen bleiben. Putin ist schwach geworden, und seine Warlords wissen das. Der Leitartikel.

Dieses Wochenende wird nachhallen im System Wladimir Putins, so lange, wie sich der angezählte Kreml-Herrscher an der Macht hält. Ja, es ist richtig: All die, die am Samstag gedacht haben, die von Jewgenij Prigoschin angezettelte Rebellion gegen Russlands Militärführung und gegen den Präsidenten selbst würde Putin mit einem Marsch auf Moskau aus dem Amt fegen, sind Opfer ihres eigenen Zweckoptimismus geworden.

Wobei die Frage gestellt werden sollte, ob ein erfolgreicher Putsch des brutalen Warlords und Verbrechers Prigoschin die bessere Alternative zu Putins Herrschaft gewesen wäre. Ganz bestimmt nicht! Immerhin wäre es wohl eine vage Chance gewesen, Bewegung in mögliche Verhandlungen über ein schnelleres Kriegsende zu bringen.

Prigoschins Putschversuch: Auch ein Hieb gegen Putin

Ob der Putschversuch auf den weiteren Kriegsverlauf einen nennenswerten Einfluss haben wird, hängt davon ab, ob die Privatarmee „Wagner“ auch ohne Prigoschins Führung wieder voll in die Kämpfe gegen die Ukraine einsteigt. Fest steht: Für Prigoschin mag seine Rebellion im belarussischen Exil enden, vergeblich war sein Aufstand, der im Nachhinein wie ein großer Fake wirkt, trotzdem nicht. Er wollte ein Signal setzen – und das sitzt!

Als die Macht Putins an diesem Samstag (24. Juni) ins Wanken geriet, traten die Schwachstellen offen zutage. Russlands Führung hätte das früher kommen sehen müssen. Seit Monaten stellte Warlord Prigoschin die militärische Kompetenz der Führung Russlands massiv in Frage – natürlich war das immer auch ein Hieb gegen den Präsidenten, selbst wenn der Name Putin nicht fiel. Der Bruch Prigoschins mit Putin ist Vollzug einer langen Entwicklung.

Putin nicht unschuldig: Prigoschin ist Zögling eines perfiden Systems

Putin hat sich das selbst zuzuschreiben. Zur Erreichung seiner militärischen und politischen Ziele setzt er auf zwielichtige und verbrecherische Warlords, denen die Genfer Konvention zur menschenwürdigen Behandlung von Kriegsgefangenen schnuppe ist. Die Privatarmee „Wagner“ kämpft offen für die russische Seite in der Ukraine und richtet auch anderswo – vor allem in Afrika – viel Schaden an. Lange agierte sie halb verdeckt, so wie andere Privatarmeen, und damit in einem Graubereich, der es dem Kreml ermöglicht, strategische Lücken zu stopfen und in erprobter Scharade andere die „Drecksarbeit“ in Kriegen und Konflikten machen zu lassen.

Prigoschin ist ein Zögling dieses perfiden Systems. Der vulgäre Lautsprecher und Gastronomie-Oligarch ist im Schatten seiner Kreml-Nähe zu Reichtum und Macht gekommen, die es ihm seit Monaten überhaupt erst ermöglichten, einen privaten Kleinkrieg mit dem seiner Ansicht nach unfähigen Verteidigungsminister Sergei Schoigu und dessen Generalstab zu führen. Vorbei die Zeiten, als Putin die kritischen Oligarchen in medial inszenierten Machtdemonstrationen abkanzelte, bloßstellte und mundtot machte. Wer dann immer noch laut war, ist heute entweder tot oder im Gefängnis.

Putin nach dem Putsch: Ein erschütterter Präsident

Putin im Jahr 2023 ist ein anderer, ein erschütterter Präsident. Die Rebellion konnte er nur unter Vermittlung des belarussischen Diktators Alexander Lukaschenkos beilegen, der ein Präsident von Putins Gnaden ist. Hier werden Machtverhältnisse auf den Kopf gestellt. Dass Prigoschins Leute womöglich ungeschoren davonkommen, obwohl Putin am Samstag noch schärfste Sanktionen in Aussicht gestellt hatte, ist ein weiteres Schwächesignal, gerade im Vergleich zu anderen Fällen: Als der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan den Putschversuch 2016 niederschlagen ließ, tat er das mit voller Härte – und zahlreichen Verhaftungen sowie Verurteilungen. Gut möglich, dass die auch in Russland trotz gegenteiliger Beteuerungen noch folgen.

Nach Putsch gegen Putin: Raubtiere wittern Angeschlagenheit

Putin ist schwach geworden, und seine Warlords wissen das. Raubtiere wittern einen angeschlagenen Rudelführer, diese Metapher darf erlaubt sein in einem gruseligen System voller toxisch-animalischer Männlichkeit. Tschetschenen-Chef Ramsan Kadyrow, der nach eigenen Absetzbewegungen zuletzt klar dem Kreml die Treue geschworen hat und seitdem als „Putins Marionette“ verspottet wird, hält zu Geldgeber Putin, solange ihm das für den Machterhalt seiner Sippe opportun erscheint. Auf diese gekaufte Loyalität kann Putin aber nicht bauen – jetzt schon gar nicht mehr.

Am Tag nach diesem denkwürdigen Wochenende herrscht in Teilen der internationalen und ukrainischen Öffentlichkeit eine Art Enttäuschung über den abgesagten Putsch. Doch angesichts der russischen Atomwaffenarsenale wäre ein siegreicher Prigoschin eine schwere Hypothek gewesen. Bleibt nur zu hoffen, dass sich die Eliten um Putin herum nun gut überlegen, ob dieser Präsident noch lange an der Macht bleiben soll. Dann wäre Prigoschins Fake-Aufstand nicht umsonst gewesen. (Martin Benninghoff)