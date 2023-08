Nur die äußeren Umstände verleihen der Ampelkoalition noch Stabilität

Von: Pitt von Bebenburg

Teilen

Gerieten bereits häufig aneinander: Finanzminister Christian Lindner und Wirtschaftsminister Robert Habeck. © Political-Moments/Imago

Eine funktionierende Koalition lebt davon, dass sich die Partner gegenseitig einen politischen Erfolg gönnen können. Das ist bei der Regierung nicht der Fall. Ein Kommentar.

Koalition muss man können. Koalition muss man wollen. Ist beides bei SPD, Grünen und FDP noch der Fall?

Eine funktionierende Koalition lebt davon, dass sich die Koalitionspartner gegenseitig einen politischen Erfolg gönnen können. Politisch klug ist es, sich darüber abzustimmen, wer sich mit welchem Thema profiliert – und am Ende zugleich Profil zu gewinnen und gemeinsame Entscheidungen zu treffen. Das stärkt das Vertrauen in der Bevölkerung.

Stattdessen verhaken sich, kaum ist der – übrigens noch nicht restlos erledigte – Streit über das Heizungsgesetz in den Sommerferien abgeklungen, die Streithähne und -hennen am Haushalt für 2024. Auffallend ist dabei diesmal, dass es inhaltlich – anders als beim Streit über längere Laufzeiten der Atomkraft – nicht um gegensätzliche Ziele geht, sondern um unterschiedliche Prioritäten. Kein Koalitionspartner bestreitet, dass die Kinderarmut energisch bekämpft und die Wirtschaft in Gang gebracht werden müssen. Beide Ziele könnten sogar positiv in der Bevölkerung ankommen, wenn sie gemeinsam vertreten würden.

Streit in der Ampelkoalition: Die Art des Umgangs miteinander ist problematisch

Dabei geht es allerdings auch um Richtungsentscheidungen, die in dieser Koalition sehr unterschiedlicher Parteien dauerhaft schwelen. Die Grünen kämpfen, jedenfalls bei der Kindergrundsicherung, für eine Umverteilung von oben nach unten, um Armut zu bekämpfen. Die FDP-Priorität steht hingegen für Umverteilung von unten nach oben – an der Seite der Wirtschaftsverbände, die schon den ganzen Sommer über dafür trommeln. Bemerkenswert daran ist vor allem, dass es nicht die SPD ist, die sich als soziale Partei profilieren will, sondern die Grünen.

Solche Profilierungen sind nichts Schlechtes, ganz im Gegenteil. Sie zeigen den Wählerinnen und Wählern, wofür jede Partei steht. Insbesondere in Zeiten der rechten Bedrohung ist es grundsätzlich gut, wenn demokratische Parteien auch ihre inhaltlichen Unterschiede deutlich machen.

Problematisch ist jedoch die Art des Umgangs miteinander. Der ist zwar zwischen drei Parteien schwieriger als in einer Zweierkonstellation. Aber Dänemark, Norwegen, Schweden, die Niederlande oder Italien haben gezeigt, dass Unterschiede auch bei vielen Koalitionspartnern überbrückt werden können.

Streit in der Ampelkoalition: Entscheidend ist, Lösungen gemeinsam zu vertreten

Umgekehrt belegt die Geschichte der Koalitionen in der Bundesrepublik, dass es auch zwischen Parteien aus dem vermeintlich gleichen Lager zu genauso heftigen Eruptionen kommen kann wie zwischen Partnern aus gegensätzlichen Ecken. Bester Beleg dafür war das Bündnis von Union und FDP von 2009 bis 2013, in dem die Stimmung so schlecht war, dass man sich gegenseitig als „Wildsäue“ und „Gurkentruppe“ beschimpfte. So schlimm wie damals ist es bei den Ampelparteien noch nicht. Aber der Streit nimmt kein Ende.

Zugleich kann man in Landesregierungen, etwa bei Schwarz-Grün in Hessen, erleben, dass inhaltliche Gegensätze durch Absprachen nach außen vermittelt werden können. Der CDU-Politiker Volker Bouffier hat diese Koalition mit dem klugen Satz möglich gemacht, man solle sich klarmachen, dass der jeweils andere auch Recht haben könnte. Entscheidend für den Erfolg ist, dass die Koalitionäre eine Lösung finden und diese gemeinsam nach außen vertreten.

Das muss man können. Aber man muss es auch wollen. Klar ist: Wer einen Mann wie den FDP-Politiker Wolfgang Kubicki als Partner hat, der munter mit Vorwürfen der Erpressung oder der Unprofessionalität auf die Grünen eindrischt, muss sich nicht wundern, wenn die Unzufriedenheit mit dieser Koalition wächst.

Allein die äußeren Umstände verleihen dieser Koalition Stabilität. Alle drei Regierungsparteien müssten mit schlechten Ergebnissen rechnen, wenn jetzt gewählt würde. So werden die Parteien der Ampelregierung zusammenbleiben – auch wenn sie es eigentlich nicht wollen.