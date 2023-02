Probleme sind gewaltig: Nötiger Neustart für Berlin

Von: Martin Benninghoff

Teilen

Berlins angekratztes Image als Polit-Metropole der Peinlichkeiten hat durch das Debakel um die Wahlwiederholung weiter gelitten. Aber da ist auch viel medial aufgeblasene Folklore dabei. © Emmanuele Contini/Imago

Nach der Berlin-Wahl muss die Hauptstadt aus ihrer politischen Lähmung herauskommen - und wichtige Reformen endlich anpacken. Der Leitartikel.

Halleluja, Berlin hat gewählt! Und wie es aussieht, ohne größere Pleiten und Pannen. Ein Ausdruck der Erleichterung nach der beispiellos provinziellen Politik-Posse der verkorksten Abgeordnetenhauswahl im September 2021, als falsche Wahlzettel und lange Schlangen vor den Wahllokalen den Grundstein für überregionale Häme legten. Tenor: Berlin, die können’s halt nicht. Und man muss zugeben: Ja, bei der Wahl 2021 konnten sie es wirklich nicht. Ein Fremdschäm-Moment und Bestätigung für alle, die es immer schon meinten zu wissen.

Mit der Häme wird es noch nicht vorbei sein. Deutschlands Süden, allen voran Bayerns CSU-Ministerpräsident Markus Söder, braucht Berlin als Projektionsfläche, um vom eigenen politischen Versagen abzulenken, erst recht im bayerischen Wahljahr. Aber die Republik sollte darauf nicht hereinfallen: Die Wahlwiederholung an diesem Sonntag bringt die demokratischen Verhältnisse in der Hauptstadt wieder ins Gleichgewicht. Das Rumgeeiere um die angezählte Regierungskoalition aus SPD, Grünen und Linken ist beendet, der nächste Senat kann wieder auf vernünftiger Wahl-Basis regieren. Das ist eine gute Nachricht.

Berlin-Wahl: Berlinerinnen und Berliner genervt

Trotzdem ist nicht alles gut. Berlins angekratztes Image als Polit-Metropole der Peinlichkeiten hat weiter gelitten. Aber da ist auch viel medial aufgeblasene Folklore dabei. Schlimmer wiegt die in sich zusammengeschrumpfte Wahlbeteiligung. Schon lange vor dem Wahltag war absehbar, dass die genervten Berlinerinnen und Berliner überzeugt werden mussten, wieder den Gang ins Wahllokal anzutreten. Viele haben sich leider nicht überzeugen lassen.

Natürlich liegt das auch daran, dass der Rückenwind einer mobilisierenden Bundestagswahl am selben Tag fehlte. Doch als Erklärung wäre das zu einseitig: Die Berliner Politik, der Senat und die Verwaltung haben mit ihrer stümperhaften Organisation, die diese Wahlwiederholung erst nötig gemacht hat, zu einer regelrechten Demobilisierung der Berlinerinnen und Berliner beigetragen. Diese Abgeordnetenhauswahl war deshalb kein Fest der Demokratie, sie war der Höhepunkt eines quälenden Prozesses politischer Schadensbegrenzung.

Nach der Berlin-Wahl gibt es viele Probleme

Tag eins nach dem Urnengang muss jetzt den Neustart markieren. Natürlich sind viele Klischees über das angeblich dysfunktionale Berlin überzogen und mitunter sogar falsch. Aber Berlins Probleme sind gewaltig, wie die horrenden Mietsteigerungen der vergangenen Jahre zeigen, die angesichts des Zuzugs überforderte Verwaltung und die regelmäßigen Verkehrsinfarkte auf der Stadtautobahn A100. Die Verwaltung muss digitalisiert, das „Behörden-Pingpong“ abgestellt werden. Bislang stellen sich die Haupt- und Bezirksverwaltungen munter gegenseitig Beinchen, dazu hat sich die Berliner Koalition in Eckpunkten bereits geeinigt, das Chaos der Zuständigkeiten muss jetzt Schritt für Schritt beseitigt werden.

Genug Stoff also für den Wahlkampf. Selbst die biedere Berliner CDU, in der Hauptstadt als „Schrebergarten-CDU“ verspottet, konnte sich angesichts der politischen Performance der Koalition als wirksame Alternative positionieren - und legte mit dem Slogan „Ein besseres Berlin ist möglich“ den Finger in die Wunde. Offenbar hat sich das für die Christdemokraten ausgezahlt, die seit Eberhard Diepgen und damit seit mehr als 20 Jahren keinen Regierungschef mehr stellen konnten.

Berlin-Wahl: CDU fällt vor allem als Autofahrerpartei auf

Am Charisma des Spitzenkandidaten Kai Wegner kann es nicht gelegen haben, dass der Amtsbonus der Regierenden SPD-Bürgermeisterin Franziska Giffey nicht zog. Die Christdemokraten, die sich in Berlin doch immer das Image einer modernen liberalen Großstadtpartei geben wollten, fielen in diesem Wahlkampf vor allem als Autofahrerpartei auf, die zudem rechts blinkt in einer strukturell linken Stadt.

Nach den Silvesterkrawallen wollte sie die Vornamen der Tatverdächtigen wissen. Natürlich nur, um Migrantinnen und Migranten unter Generalverdacht zu stellen, die in großer Zahl bei der Polizei und den Behörden arbeiten und selbst Opfer solcher Krawalle sind. Schlimm genug, dass sich damit offenbar Stimmen in den Vororten einfangen lassen. Aber die CDU schränkt nicht zuletzt durch diese Rhetorik auch ihre Koalitionsmöglichkeiten ein. Die Landesverbände der SPD, der Grünen und der Linken sind tendenziell linker als anderswo, auch wenn Giffey als konservative Sozialdemokratin die Verbindung hält. Aber kann sie Regierungschefin bleiben, wenn die SPD nur zweitstärkste Kraft ist?