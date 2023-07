Niederlage in Mali

Von: Andreas Schwarzkopf

Nigerianische Polizisten der Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in Mali (MINUSMA) patrouillieren Ende 2021 auf dem Hauptplatz in Timbuktu, Mali. Die Minusa-Mission startete 2013 zur Verhinderung einer dschihadistischen Machtübernahme in Mali. © Florent Vergnes/afp

Der UN-Mission Minusma ist es nicht gelungen, den Konflikt in Mali zu befrieden. Der deutsche Einsatz mit ein paar Soldatinnen und Soldaten kann als Feigenblatt verstanden werden. Der Kommentar.

Das Ende der UN-Mission Minusma in Mali ist zwar folgerichtig, weil die Militärjunta des Landes darauf hingearbeitet hat und der umstrittene internationale Einsatz alles andere als erfolgreich war. Zugleich ist der angekündigte Rückzug eine Niederlage für die internationale Gemeinschaft, weil es ihr nicht gelungen ist, den Konflikt zu befrieden. Schwerer wiegt allerdings, dass die Vereinten Nationen den Sahelstaat sich selbst und der russischen Wagner-Gruppe überlassen, die der Kreml finanziert und deren Geschäftsmodell es ist, rücksichtslos vorzugehen - auch gegen die Zivilbevölkerung.

Für die Bundeswehr und die anderen internationalen Einheiten wird es bis Ende des Jahres darum gehen, das Land unbeschadet zu verlassen. Hier darf man hoffen, dass die Junta ihnen beim Abzug keine Steine in den Weg legt und einfach wartet, bis sie die Macht zum Jahresende vollständig übernehmen,

Die UN und die europäischen Staaten wie Deutschland wird das Ende der Mission eher nicht dazu motivieren, ihre Lehren zu ziehen und sich klüger zu engagieren. Der deutsche Einsatz mit ein paar Soldatinnen und Soldaten in Niger kann getrost als ein Feigenblatt verstanden werden. Viel eher werden sie sich ähnlich abwenden wie in Afghanistan und in Syrien. Die Folgen sind bekannt.