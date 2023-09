Neue alte IAA

Von: Joachim Wille

Die Automesse sendet weiter falsche Botschaften aus. Denn weniger Autos sind besser als mehr., schreibt Joachim Wille im FR-Leitartikel.

Die alten, chromglänzenden Zeiten der „Internationalen Automobil-Ausstellung“ sind vorbei. Das soll schon der neue Name signalisieren. „IAA Mobility“ heißt die Show der Autobranche jetzt, die bis zum Sonntag in München stattfindet. Eine Protzausstellung, wie jahrzehntelang in Frankfurt zu besichtigen, wo das riesige Messegelände komplett mit glitzernden Karossen auf penibel gesaugten Teppichböden gefüllt war, passt nicht mehr in die Zeit.

Zuletzt war in der Mainmetropole die Besucherzuspruch ohnehin stark gesunken. Der Wechsel nach München, ausgelöst durch abfällige Äußerungen des früheren Frankfurter OB Peter Feldmann (SPD) über die IAA und die PS-Branche sowie anschwellende Proteste von Autogegnerinnen und -gegnern, bot die Chance für eine Neuerfindung. Es gehe bei der IAA Mobility „nicht um ein einziges Verkehrsmittel“, gab VDA-Präsidentin Hildegard Müller als Losung aus.

Allerdings: Die Hoffnungen auf die Neuerfindung der Verkehrswelt in München haben sich nicht erfüllt. Die neue IAA ist zwar wesentlich kleiner. In den alten Zeiten konnte sich kein Autobauer erlauben, beim PS-Hochamt in Frankfurt nicht vertreten zu sein; diesmal sind die Reihen der Aussteller auf dem Münchner Messegelände arg ausgedünnt. Es reicht gerade für fünf Messehallen, neben den deutschen Herstellen haben nur Renault und drei chinesische Anbieter größere Stände. Zwar sind auch Technologiekonzerne, die Mobilitätslösungen anbieten, und Fahrradhersteller vertreten, ebenso 100 Start-ups aus dem Verkehrssektor. Trotzdem handelt sich in erster Linie doch um eine Automesse, und zwar eine, die zeigt, wie schwer gerade die deutschen Autobauer es haben, den Anschluss an die sich radikal verändernde Welt zu finden.

Einerseits geht es dabei um die Elektromobilität. Dass die Verbrenner keine Zukunft mehr haben, liegt auf der Hand. Die deutschen Autokonzerne erkannten die Zeichen der Zeit zu spät. Sie hielten lange an Benziner und Diesel fest, während Tesla in den USA und chinesische Hersteller schon massentaugliche Elektroautos bauten. Den Tesla-Schock glaubten die deutschen Autobosse noch wegstecken zu können, doch auf der Automesse in Schanghai in diesem Frühjahr mussten sie erstaunt feststellen, wie viele technisch gute, trotzdem günstige und sofort lieferbare E-Autos dort ausgestellt wurden. In München wird nun deutlich, wie stark die Deutschen hier im Hintertreffen sind.

VW, Mercedes und BMW arbeiten zwar an neuen Elektroplattformen, die zum Beispiel enorme Reichweiten von 700 Kilometern versprechen. Doch es gibt erst Konzeptfahrzeuge dazu, in Serie sind sie erst in zwei Jahren zu haben. Und ob der Volumenhersteller VW es schafft, dann auch wirklich preiswerte E-Modelle anzubieten, die dem Namen „Volks“-Wagen Ehre machen und auch ohne Subventionen gefragt sind, steht in den Sternen. Weiterhin ist ungewiss, ob bis dahin die chinesische Konkurrenz weit enteilt ist, sowohl in ihrem riesigen Heimatmarkt mit 25 Millionen Pkw-Verkäufen jedes Jahr als auch in Europa, wo sie Fuß fassen will. Mercedes-Chef Ola Källenius gab in München offen zu, wie weit die Deutschen zurückliegen. Er verglich die E-Mobilität mit einem Marathonlauf und sagte: „Wir sind erst bei Kilometer acht“. Von, bekanntermaßen, über 42.

Mit Schuld an dem langsamen Tempo bei der Elektrifizierung hat die hiesige Politik. Die war zwar immer gut im Ausrufen ambitionierter Ziele, machte aber nicht genügend Druck, etwa für den Aufbau der Ladeinfrastruktur. E-Autos mit „Reichweitenangst“ im Gepäck aber verkaufen sich schlecht. Deswegen sind auch die 15 Millionen reinen E-Autos, die die Ampel-Bundesregierung bis 2030 auf den Straßen sehen will, nur bei stark verbesserten Rahmenbedingungen zu schaffen, derzeit gibt es erst gut eine Million davon. Immerhin hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) jetzt auf der IAA Mobility einen Schub für den Ausbau der Ladestationen versprochen. Das Ziel sei zwar nicht neu, sagte er, „neu ist, dass wir es auch umsetzen“, was fast schon selbstkritisch klang.

Und dann gibt es noch das „Andererseits“: eine Zukunftsblindheit, mit der sowohl die Autobauer wie die Politik, zumindest die FDP-gesteuerte Ampel, geschlagen sind. Beide halten nämlich an der Fiktion fest, dass eine Antriebswende ausreiche, um die aus Klima-, Ressourcen-, Sicherheits- und sozialen Gründen nötige Verkehrswende umzusetzen. Motto: Wenn alle statt aufs Gas- aufs E-Pedal treten, wird alles gut. Das aber funktioniert nicht, weil ein überbordender Autoverkehr in den Städten und auf den trotz Klimakrise weiter ausgebauten Autobahnen auch in der elektrischen Variante nicht verträglich ist. Selbst wenn die nötigen Ökostrommengen, die Batterierohstoffe und die vielen Supercharger-Netzanschlüsse erreichbar sein sollten. Wir brauchen Politiker:innen, Manager:innen und Gewerkschafter:innen, die sagen, „weniger Autos sind besser als mehr“, und das mit einer Vision verbinden, wie der Verkehr dann aussieht, mit neuen Geschäftsmodellen, Umsatzchancen und Jobs.