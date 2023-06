Netanjahu zu Justizumbau: Vermutlich nur Taktik

Von: Maria Sterkl

Netanjahu ist bekannt als Taktiker. © Atef Safadi/dpa

Israels Premier hat angekündigt, ein zentrales Element der umstrittenen Justizreform fallen zu lassen. Er will beruhigen. Ob er das, was er sagt, auch tut, ist eine andere Frage. Der Kommentar.

Fast klingt es wie eine Frohbotschaft: Israels Premierminister Benjamin Netanjahu hat angekündigt, ein zentrales Element der umstrittenen Justizreform fallen zu lassen. Wer Netanjahu ein wenig kennt, weiß jedoch: Absichtserklärungen des konservativen Politikers dienen eher dazu, kurzfristig die Gemüter zu beruhigen, und weniger dazu, diese Versprechen später auch einzulösen.

Nicht ganz zufällig war es das „Wall Street Journal“, das die Ehre hatte, Netanjahus frohe Kunde verbreiten zu dürfen. Israelische Tageszeitungen bekommen in der Regel keine Interviews mit dem Premier, und ausländische nur dann, wenn sich der gewiefte Taktiker einen strategischen Vorteil davon verspricht. Der Sinn der Botschaft war, die dicke Luft zwischen Washington und Jerusalem mit ein wenig Sauerstoff zu infiltrieren. Siedlungsexpansion, Demokratieabbau und mutmaßliche Indiskretionen sensibler diplomatischer Inhalte – die Serie der Irritationen, die Netanjahus Regierung in Washington auslöst, reißt nicht ab. Es braucht also ein Zeichen der Beruhigung. In Israel vermittelt Netanjahu indes andere Signale: Am Plan, das Oberste Gericht unter politische Kontrolle zu bringen, hält er weiterhin fest.