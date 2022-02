Mehr Schutz

Gewalt gegen Frauen

Von Bascha Mika schließen

Politik und Gesellschaft müssen sich stärker als bisher engagieren, um Mädchen und Frauen vor Gewalt gegen sie zu bewahren

Die einen bekommen Blumen, die anderen Tritte, Faustschläge, Todesdrohungen. Der Valentinstag als Fest der Liebe und der internationale Aktionstag gegen Gewalt an Mädchen und Frauen fallen auf das selbe Datum. Ist das zynisch oder richtig?

Allein in Deutschland wird jeden dritten Tag eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner ermordet. Jeden Tag gibt es einen Tötungsversuch. Man stelle sich vor, was diesen Angriffen an Qual vorausgeht. Als „Beziehungstaten“ werden all die Verbrechen gerne verbrämt, bei denen das weibliche Opfer ein Liebesverhältnis zum männlichen Täter hatte.

Der Aktionstag „One Billion Rising“ ist ein Aufschrei von Frauen. Vieltausendfach ausgerufen auch hierzulande. Tut endlich etwas! Ihr in der Politik, die ihr die Istanbul-Konvention zwar unterzeichnet, aber kaum eine der Vorgaben umgesetzt habt, um Mädchen und Frauen zu schützen. Ihr in der Gesellschaft, die ihr geschlechtssspezifische Gewalt noch immer bagatellisiert, statt in Aufklärung und Prävention zu investieren. „Eine Milliarde erhebt sich“ – hoffentlich bald die Hälfte der Menschheit.