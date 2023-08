Linker Machtkampf: Am Ende könnte ein Scherbenhaufen bleiben

Von: Pitt von Bebenburg

Linken-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali zieht sich wegen des Umgangs ihrer Partei mit Sahra Wagenknecht von ihrem Amt zurück. © dpa

Nun geht auch Linken-Fraktionschefin Mohamed Ali auf Abstand zu ihrer Partei. Gibt es bald keine Option mehr für Wählerinnen und Wähler, die linke Politik wollen? Ein Kommentar.

Wer in Deutschland linke, antikapitalistische Politik wählen will, hat es nicht leicht. Die Zerfallserscheinungen der Partei Die Linke nehmen beunruhigende Ausmaße an. Eine mögliche neue Partei von Sahra Wagenknecht ist bisher nur eine Schimäre – und ob diese Gruppierung für eine humane Migrationspolitik und konsequenten Klimaschutz eintreten würde, muss bezweifelt werden.

Erst hat Wagenknecht mit ihrem Schwenk nach rechts und ihrer mangelnden Abgrenzung gegenüber Russland für so viel Unmut gesorgt, dass auch prominente Genossen und Genossinnen der Linken den Rücken gekehrt haben. Jetzt geht nach Wagenknecht auch ihre Vertraute Mohamed Ali auf Abstand zur Parteiführung.

Machtkampf bei der Linken ist in vollem Gange

Ein Machtkampf zwischen der Linken-Spitze um Janine Wissler und Martin Schirdewan auf der einen Seite und Teilen der Fraktion auf der anderen Seite ist in vollem Gange. Egal wie er ausgeht – er richtet enormen Schaden an für die Linke. Ungewiss ist, wie lange sie noch den Fraktionsstatus im Bundestag behält: Sollten drei ihrer 39 Abgeordneten austreten, wäre es damit vorbei.

Am Ende könnte ein Scherbenhaufen bleiben. Und keine Option mehr für Wählerinnen und Wähler, die linke Politik befürworten. (Pitt von Bebenburg)