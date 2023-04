Klimaprotest: Polarisierung hilft nicht weiter

Von: Fabian Scheuermann

„Hier werden unsere Lebensgrundlagen zerstört“: Protest mit schwarzer Farbe an der FDP-Parteizentrale in Berlin. © Christoph Soeder/dpa

Die Aktionen der „Letzten Generation“ weisen auf massive Schieflagen hin. Doch eine polarisierte Debatte erschwert es, Mehrheiten für eine progressive Politik zu finden.

Deutschland diskutiert über das Klima. Aber nicht darüber, wie es gelingen kann, die Erhitzung der Erde zu begrenzen, um unsere Lebensgrundlagen zu retten. Nein, diskutiert wird von einer Mehrheit im Land darüber, welche Art des Protests zum Thema Klimakrise noch angemessen ist. Zugespitzt formuliert steht die Frage im Raum: Wie sehr darf man die schädlichen Routinen einer auf Überfluss ausgelegten Wohlstandsgesellschaft stören?

Denn: Die Aktivistinnen und Aktivisten der „Letzten Generation“ werden von vielen eben nur als das wahrgenommen: als Störerinnen und Störer. Gerade haben sie angekündigt, Berlin vom Mittwoch an „zum Stillstand“ bringen zu wollen. Und wer will schon beim Heimweg von der Arbeit im Stau stehen, weil sich auf der Straße jemand an den Asphalt geklebt hat? Man will einfach weiter mit dem Verbrenner durch die Großstadt fahren. Hat man doch immer so gemacht.

Selbst „Fridays for Future“ und Teile der Grünen kritisieren mittlerweile die Protestformen der Gruppen „Letzten Generation“ und „Extinction Rebellion“. Man sorgt sich darum, dass der Ärger über die Aktionen ins Gegenteil umschlägt: Dass schwarze Farbe an der Tür der FDP-Zentrale nicht etwa die rücksichtslose Politik dieser Partei offenlegt, sondern das Eintreten für einen konsequenten Klimaschutz als radikal degoutiert. Die Sorge ist, dass solche Aktionen nur weiter den Keil der Polarisierung in die Mitte unserer Gesellschaft treiben, dem Klima aber nicht helfen. „Die Klimakrise braucht gesamtgesellschaftliche Lösungen und die finden und erstreiten wir nur gemeinsam und nicht, indem wir Menschen im Alltag gegeneinander aufbringen“, hat gerade die „Fridays for Future“-Aktivistin Annika Rittmann gesagt.

Und tatsächlich stellt sich angesichts all der Wut und des Hasses, den die Klima-Aktivist:innen mit ihren Aktionen gerade auslösen, die Frage, ob die ständigen Festklebe- und Beschmier-Aktionen, so richtig und wichtig die damit verbundene Kritik auch ist, zielführend sein können, ob sie die Menschen zum Umdenken bewegen, ob sie helfen, die Klimakrise einzuhegen.

Die Beantwortung dieser Fragen ist extrem wichtig. Schließlich muss die Erderhitzung schnell gebremst werden, wir brauchen Mobilitäts-, Wärme- und Ernährungswenden. Wir müssen über die absurde Normalität des Autofahrens streiten und über unseren Fleischkonsum.

Doch wohin Polarisierung bei derlei Themen führen kann, lässt sich gerade im südhessischen Darmstadt betrachten: Seit zwölf Jahren stellen die Grünen dort den Oberbürgermeister, die Partei ist stärkste Kraft im Rathaus. Und sie nimmt die Verkehrswende ernst: Es entstehen breite Radwege, Autoparkplätze fallen weg, um Radfahrenden und Gehenden mehr Raum zu geben und kostenlos Parken ist auch bald passé.

Diese Politik ist für eine Großstadt eigentlich goldrichtig – dennoch löst sie bei vielen Menschen Verlustängste aus. Und aus diesen entsteht Protest. In Darmstadt gingen sogar die Bewohner:innen eines Altenheims wegen des Wegfalls von Parkplätzen auf die Straße. Und trotz eines gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehrs wollen auch viele jüngere Leute weiterhin nicht auf ihre Kraftwagen verzichten – den sie bitte auch weiter direkt vor der Haustür abstellen möchten.

Dieses Festhalten an Privilegien, die der Allgemeinheit schaden, macht wütend. Doch leider handelt es sich nicht um eine Minderheitenposition. Mit dem Thema Auto kann man auch 2023 noch Wahlen gewinnen. So steht in Darmstadt künftig kein Grüner mehr an der Stadtspitze, sondern ein SPD-Mann, der im Wahlkampf statt für die Mobilitätswende für einen „Mobilitätsfrieden“ geworben hat. Mit „Frieden“ hat das Schlagwort allerdings nur insofern etwas zu tun, als die Autofahrer:innen doch bitte von den berechtigten Forderungen anderer Verkehrsteilnehmer:innen in Frieden gelassen werden sollen. Als eine der ersten Amtshandlungen hat der künftige Darmstädter OB denn auch angekündigt, den Grünen das Mobilitätsressort abzunehmen. Es soll künftig ein CDU-Mann führen, der im Wahlkampf hinter dem Steuer seines Mercedes posiert hat.

Wäre die Wahl anders ausgegangen, wenn die Grünen die Verkehrswende subtiler verfolgt hätten? Diese Frage lässt sich auch in Berlin stellen, wo die Grünen mit dem Stichwort „Flächengerechtigkeit“ ebenfalls kaum punkten konnten. Wenn es die Partei nicht einmal in diesen urbanen Räumen schafft, sich damit durchzusetzen, wie soll es dann andernorts gelingen?

Insofern muss man der Aussage von Fridays-Aktivistin Rittmann zustimmen, dass mehr Polarisierung beim Thema Klimaschutz und Verkehr dem Anliegen der Protestierenden wohl zuwiderläuft. Aber was dann? Am besten wohl noch eine Regierungsbeteiligung der Grünen, die dort immerhin in kleinen Schritten Klimaschutz betreiben können. Denn: Wer sich gegen Polarisierung ausspricht, muss auch Kompromisse anerkennen können. So schwer es angesichts der Behäbigkeit der Koalitionspartner auch fällt.