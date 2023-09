Kernproblem Korruption

Von: Peter Riesbeck

September 5, 2023, Nairobi, Kenya: President of the European Commission Ursula von der Leyen speaks during day two of the Africa Climate Summit at the Kenyatta International Conference Centre in Nairobi. Nairobi Kenya – ZUMAs197 20230905_aaa_s197_061 Copyright: xJohnxOchiengx © IMAGO/ZUMA Wire

EU-Kommission und EU-Parlament drehen die moralische Dezibellautstärke gerne auf laut. Leiser wird’s, wenn’s um interne Belange geht. Ein Kommentar von Peter Riesbeck.

Rund 150 Milliarden Euro beträgt der Schaden, der durch Korruption in der Europäischen Union jährlich entsteht. Europa hat dagegen manches getan. Die neue Europäische Staatsanwaltschaft ermittelt in Betrugsfällen zum Nachteil des EU-Haushalts. Die EU kann bei Korruptionsbedenken auch Fördergeld zurückhalten, etwa im Fall Ungarns.

Die vor einem Jahr angekündigte Anti-Korruptionsoffensive kommt aber nicht voran. Zwar kam im Frühjahr ein Gesetzentwurf, so soll ein einheitlicher Straftatbestand in den 27 EU-Staaten für Betrug und Korruption geschaffen werden. Nächsten Juni aber sind Europawahlen. Der Gesetzgebungsprozess in Europa fällt in den Stand-by-Zustand.

So versandet auch eine Initiative, nach dem Katar-Schmiergeldskandal im EU-Parlament gemeinsame Ethikstandards für EU-Institutionen zu schaffen. Das rührt an einem Kernproblem: Kommission und EU-Parlament drehen die moralische Dezibellautstärke gerne auf laut. Leiser wird’s, wenn’s um interne Belange geht. Das rührt an der Glaubwürdigkeit der EU. Bericht S. 2/3