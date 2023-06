Iran: Europa unterwirft sich der Geiseldiplomatie der Mullahs

Von: Ursula Rüssmann

Ende April zeigen sich Demonstrierende in Bonn solidarisch mit dem entführten Deutsch-Iraner Sharmahd. © IMAGO/Ying Tang

Dem Deutsch-Iraner Jamshid Sharmahd droht die Hinrichtung – seine Tochter will mit einer Anzeige in Karlsruhe Druck aufbauen. Doch die europäische Politik tut zu wenig – ein Kommentar.

Ob die Strafanzeige beim Generalbundesanwalt gegen Verantwortliche des Teheraner Regimes Jamshid Sharmahd retten kann, weiß niemand. Ein wichtiger Schritt ist sie allemal, und falls man in Karlsruhe bisher nicht ermittelt (was ein Versäumnis wäre, schließlich ist das Entführungsopfer Sharmahd Deutscher), wird man es spätestens jetzt tun müssen. Werden am Ende Haftbefehle erlassen und einer der Verantwortlichen auf deutschem Boden festgenommen bzw. aus einem anderen Staat ausgeliefert, wäre das ein Erfolg für die Menschenrechtsjustiz in Sachen Iran. Und davon gibt es nicht viele.

Denn die Politik agiert kontraproduktiv. Internationale Versuche, den Iran zu beeinflussen, zielten bisher fast nur auf das Atomprogramm, nicht auf die Menschenrechte. Die EU-Sanktionen wegen der Niederschlagung der jüngsten Proteste haben kaum einen Effekt. Und gerade erst verbuchte Teheran einen Erfolg: Ein in Belgien wegen eines Anschlagsversuchs auf Exil-Iraner verurteilter iranischer Geheimdienstler durfte ausreisen, zuvor hatte Teheran sechs inhaftierte Europäer freigegeben.

Was für diese ein Glück war, ist zugleich eine Unterwerfung Europas unter die Geiseldiplomatie der Mullahs und ermuntert diese, damit weiterzumachen. Deshalb wird Jamshid Sharmahd nicht das letzte Opfer sein. Bericht Seite 5