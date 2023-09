Söder erteilt Aiwanger die Absolution: Reue sähe anders aus

Von: Pitt von Bebenburg

Teilen

Markus Söder (r.) und Hubert Aiwanger nach einer Kabinettssitzung. (Archivfoto) © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Hubert Aiwanger stilisiert sich zum Opfer. Trotzdem hält Markus Söder an seinem Vize fest – aus einem bedenklichen Kalkül. Der Leitartikel.

Markus Söder hat Hubert Aiwanger die Absolution erteilt. Sein Stellvertreter habe „Reue“ gezeigt, behauptet der Ministerpräsident. Dem Sünder hat er einen Gang auferlegt, der in Bayern offenbar als Buße zu verstehen ist: Aiwanger soll sich mit jüdischen Gemeinden treffen. „Damit ist die Sache aber aus unserer Sicht abgeschlossen“, sagte der CSU-Chef am Sonntag über den Antisemitismus-Skandal des Freie-Wähler-Chefs Aiwanger, mit dem er nach der bayerischen Landtagswahl am 8. Oktober weiter regieren will.

Von Absolution zu sprechen mag seltsam klingen bei einem evangelischen Politiker wie Söder. Doch der bayerische Ministerpräsident verhält sich so, wie es die katholische Kirche vorlebt, wenn sie ihr Beichtritual als Freibrief für Fehlverhalten missbraucht.

„Die Antworten waren nicht alle befriedigend“: Aiwanger fällt bei Söders „Strafarbeit“ glatt durch

Schwamm drüber? Eigentlich hat Aiwanger genug Gründe geliefert, dass Söder sich nach einem anderen Koalitionspartner umschauen müsste. Das beginnt mit Aiwangers Antworten auf Söders Fragenkatalog. „Mir ist dieser Vorgang im Detail nicht in Erinnerung“, lautet die Antwort auf die wichtige Frage Nummer eins: „Wieso waren die Flugblätter in Ihrer Schultasche?“ Antwort auf Frage zwei: „Siehe Antwort zu Frage 1.“ Antwort auf Frage drei: „Das entzieht sich meiner Kenntnis.“ Und so geht es munter weiter. In der Schulzeit wäre Aiwanger damit durchgefallen. Söder dagegen will ihn in die Regierungsmannschaft der nächsten Legislaturperiode versetzen. Obwohl er selbst feststellt: „Die Antworten waren nicht alle befriedigend.“

Augenfällig ist die Unwilligkeit des stellvertretenden Ministerpräsidenten, Fragen zu einem Vorgang zu beantworten, der doch angeblich „ein einschneidendes Erlebnis für mich“ war (O-Ton Aiwanger). Seine angebliche Reue relativiert er mit dem Nebensatz „Wenn ich durch mein Verhalten … Gefühle verletzt habe“ – als ob eine antisemitische und den Holocaust verhöhnende Denke nur dann schlimm wäre, wenn sich Menschen dadurch verletzt fühlten.

Aiwanger erklärt sich selbst zum Opfer – doch ein Ende ist noch nicht in Sicht

Abstoßend ist Aiwangers Versuch, sich zum Opfer zu stilisieren. Er sei „entsetzt“, wie versucht werde, „mich politisch und persönlich fertig zu machen“, schreibt der Freie-Wähler-Politiker frech – und droht nebenbei mit rechtlichen Schritten und dem Dienstrecht. Reue sähe anders aus. Übrigens: Wer wissen will, wie eine Schmutzkampagne aussieht, sollte die Berichterstattung der Springer-Presse über den grünen Vizekanzler Robert Habeck verfolgen.

Der Regierungschef hält also an seinem Vize fest, so wie er sich auf eine „bürgerliche Koalition“ festgelegt hat – womit er offenbar meint, dass er neben den Freien Wählern nur die FDP als mögliche Partnerin in Erwägung zieht, falls diese den Sprung in den Landtag schafft. Söders Entscheidung ist nicht von inhaltlichen Überzeugungen getragen (wann wäre sie das bei Söder jemals gewesen?), sondern nur wahlstrategisch fundiert. Es ist beunruhigend, dass der CSU-Politiker offenkundig Gründe hat zu befürchten, dass er mit einer klaren Distanzierung von Aiwanger eigene Wählerinnen und Wähler verprellen und die Freien Wähler stärken könnte.

War’s das jetzt mit dem Fall Aiwanger? Das ist sehr unwahrscheinlich. Der Freie-Wähler-Chef selbst geht anscheinend davon aus, dass noch weitere Vorgänge aus seiner Schulzeit ihn in ein schlechtes Licht rücken könnten. Dem Vorwurf, dass sein „Auftreten zur Schulzeit eine Nähe zu nationalsozialistischem Gedankengut nahgelegt habe“, hat er jedenfalls nicht widersprochen. Er stellt dazu nur fest: „Ich habe als Jugendlicher auch Fehler gemacht, die mir heute leidtun.“ Statt wirklich zu sagen, was da war. Um welche Fehler geht es denn, bitte, Herr Aiwanger?

Ein Held in der eigenen Partei: Aiwanger nährt die rechte Mär

Von den eigenen Leuten wird Aiwanger nun nicht nur zum Opfer stilisiert, sondern zum „letzten und einzigen Politiker, der sich noch traut, das Maul aufzumachen“ (so der Kommunalpolitiker Sepp Lausch). Das ist rechter Populismus pur. Er nährt die Mär von einem Land, in dem man seine Meinung nicht mehr frei sagen dürfe.

Söder und Aiwanger wollen zusammen weiterregieren in München, jener Stadt, in der das Wort Flugblatt eine ganz andere Bedeutung besitzt. Sophie und Hans Scholl wurden von den Nazis vor 80 Jahren ermordet, weil sie die Bevölkerung per Flugblättern aufrütteln wollten und offenlegten, dass Jüdinnen und Juden zu Hunderttausenden bestialisch ermordet wurden.

Damals hat es Mut gebraucht, die Wahrheit auszusprechen. Es ist erschreckend, wenn Aiwanger und seine Leute so tun, als sei das heute noch der Fall – und genug Menschen finden, die sie genau deshalb wählen wollen. (Pitt von Bebenburg)