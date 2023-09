Landtagswahl in Hessen: Faesers heikle Doppelrolle

Nancy Faeser bei einer Rede im Bundestag: In Umfragen zur Hessen-Wahl sieht es für die Spitzenkandidatin der SPD nicht gut aus.

Rückstand auf CDU

Von Pitt von Bebenburg schließen

Faesers Entscheidung, im Hessen-Wahlkampf Bundesinnenministerin zu bleiben, geht wohl nach hinten los. Der Kommentar.

Die hessische SPD ist in der jüngsten Umfrage zur Landtagswahl in Hessen erneut abgerutscht. Die Partei von Nancy Faeser liegt nicht nur weit entfernt von der in Hessen führenden CDU, sondern hat auch ihren Vorsprung vor den Grünen eingebüßt.

Das muss nicht mit Faesers Verhalten im Fall Arne Schönbohm zu tun haben. Aber geholfen hat es sicherlich nicht.

Faeser schleppt im Hessen-Wahlkampf unangenehme Themen mit sich herum

Jetzt fällt der Kandidatin ihre Entscheidung auf die Füße, Bundesinnenministerin zu bleiben. Statt sich auf eine gute Zukunft für Hessen konzentrieren zu können, schleppt sie unangenehme Themen mit sich herum.

Bis heute hat die Öffentlichkeit nicht erfahren, ob Faeser eine gute Begründung zur Hand hatte, als sie Cybersicherheitschef Arne Schönbohm aus dem Amt kegelte. In sich zusammengefallen ist hingegen der von der Union erhobene Verdacht, sie habe Schönbohm geheimdienstlich ausforschen lassen.

Der Vermerk eines Abteilungsleiters, der das Gegenteil nahelegt, wurde offenbar mit Hintergedanken verfasst. Er hat ihr geschadet – und dazu beigetragen, dass sie nun noch geringere Chancen auf das angestrebte Amt in Wiesbaden besitzt.