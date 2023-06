Grenzen des Machbaren bei den Grünen

Von: Daniel Roßbach

Heikles Heimspiel: Der Hesse Al-Wazir und Parteichefin Lang in Bad Vilbel. © dpa

Während man sich die Hände an Kompromissen schmutzig macht, lässt sich die klare Perspektive nur schwer entwerfen. Das erfahren die Grünen gerade. Der Kommentar.

Es gibt keine richtige Politik in falschen Mehrheits- und Machtverhältnissen. So könnte man die Lehre zusammenfassen, die die Grünen bei ihrem Länderrat gezogen haben. Die EU-Rats-Einigung zum Asylrecht untergrabe dieses Recht zwar, aber zumindest nicht mehr, als es die aktuelle Realität schon tue, in der Menschen vor allem im Mittelmeer sterben, das ein blutiger Burggraben der Festung Europa ist.

Darüber, wie die europäische Asylpolitik eigentlich aussehen sollte, wurde höchstens in Ansätzen diskutiert, weil die politische Realität nicht aus Gestaltung einer gerechteren globalen Ordnung besteht, sondern aus Abwehrkämpfen gegen noch mehr Abschottung - so grausam und letztlich kurzsichtig diese auch ist.

Insofern haben jene recht, die betonen, es gelte, Menschen von progressiver Politik zu überzeugen und rassistische Narrative zurückzuweisen. Richtig scheint aber auch, was auch immer es an Macht und Verhandlungskapital gibt zu nutzen, um so viel Leid zu vermeiden wie möglich.

Das Problem daran ist, und auch das erleben die Grünen aktuell, dass diese beiden Ziele sich widersprechen können: Während man sich die Hände an Kompromissen schmutzig macht, lässt sich die klare Perspektive nur schwer entwerfen.