Gewalttat in Hanau: Klare Warnsignale

Von: Gregor Haschnik

In diesem Stadtteil von Hanau wurde ein Mann im Juni angeschossen. © ROLF OESER

Bei den Ermittlungen zu einer Gewalttat im Hanau vom Juni muss hinterfragt werden, ob die Staatsanwaltschaft zu Recht Rassismus derzeit nicht als Motiv sieht. Der Kommentar

Was genau am 20. Juni dieses Jahres vor dem Schuss in Hanau-Wolfgang geschah, durch den ein 24-Jähriger hätte getötet werden können, ist noch unklar. Für den mutmaßlichen Täter gilt bis zu einer möglichen Verurteilung die Unschuldsvermutung.

Bereits jetzt zeigt sich aber, dass es im Vorfeld offenbar klare Warnsignale im Hinblick auf eine Gefährlichkeit des Beschuldigten gab, wie Drohungen und radikale Äußerungen. Und dass Sicherheitsbehörden diese zum Teil nicht erkannten oder ihnen nicht konsequent genug nachgingen. Nachdem ein Informant sich mehrfach an die Polizei gewandt hatte, wurde ein Verfahren eingeleitet und die Wohnung des Verdächtigen durchsucht. Doch letzten Endes blieben die Maßnahmen wirkungslos, und der Fall wurde zu den Akten gelegt. Es bleiben viele offene Fragen, vor allem: Wie intensiv wurde ermittelt? Wurde eine Gefährderansprache gehalten?

Gleichzeitig hätten der Generalbundesanwalt und das BKA intensiver eventuelle Verbindungen zum Terroranschlag im Februar 2020 prüfen müssen. Sie haben den Hinweis offenbar rasch der Landespolizei übergeben.

Bei den aktuellen Ermittlungen ist zu hinterfragen, ob die Staatsanwaltschaft – etwa angesichts der islamfeindlichen Äußerungen, die der Beschuldigte gemacht haben soll – zu Recht Rassismus derzeit nicht als Motiv sieht. Dieser war womöglich nicht das Hauptmotiv, spielte aber eine Rolle.

Der Schuss am 20. Juni hat viele Betroffene des Anschlags von 2020 retraumatisiert und ihr Vertrauen in den Staat erneut erschüttert. Auch deshalb müssen das Verbrechen und dessen Vorgeschichte restlos aufgeklärt werden.