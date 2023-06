Georgien: Ein Land will Europa sein

Von: Stefan Scholl

Georgiens Ex-Präsident Micheil Saakaschwili will wieder Politik machen. Das ist spannend, weil das Land zwischen Russland und Europa steht - und Saakaschwili steht für Europa. Der Kommentar

Saakaschwili macht seit 2004 Schlagzeilen – als Populist, Straßenpolitiker, liberaler Revolutionär, Reformer und gescheiterter Machtpolitiker in Georgien und gescheiterter Reformpolitiker in der Ukraine. Saakaschwili gilt bei all seinen Verfehlungen als wirtschaftlicher Musterschüler des Westens und als Todfeind Putins. Er steht für Liberalismus, Transparenz und andere abendländische Werte. Und Saakaschwili steht für ein Georgien, das Europa sein will.

Auch wenn Georgien südlich des Kaukasus liegt, im letzten Zipfel Europas. Auch wenn dort nur 3,7 Millionen Menschen leben. Auch wenn Russland auf georgischem Boden Rebellenrepubliken unterhält, von wo Panzer in drei Stunden in Tiflis sein könnten.

Aber gerade deshalb ist Saakaschwilis Ankündigung, er wolle wieder Politik machen, so spannend. Er ist zwar gerade nur inhaftierter Oppositioneller und die amtierende georgische Regierung mauschelt eifrig mit Russland. Aber Saakaschwili steht für das Georgien, das – wie die Ukraine – nie mehr Russland sein will, das Saakaschwilis Faible für Straßenrevolutionen teilt. Und so etwas mag Moskau gar nicht. 2024 ist Wahljahr in Georgien, es könnte sehr turbulent werden. Bericht S. 8