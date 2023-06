Gender Gap Ranking zeigt: Die Frauenquote in Deutschland wirkt

Von: Tatjana Coerschulte

Die Ampel steht für Fortschritte in Sachen Parität – auch wenn Verteidigungsminister Pistorius (M., SPD) das Verhältnis zuletzt kippen ließ. © IMAGO/Chris Emil Janssen

Deutschland holt im internationalen Vergleich bei der Gleichstellung auf. Das ist auch ein Erfolg der Ampelregierung – aber kein Grund, sich zurückzulehnen. Der Leitartikel.

Na bitte, geht doch, möchte man rufen: Bei der Gleichstellung von Frauen und Männern hat sich Deutschland im weltweiten Vergleich verbessert. Ausgehend von einem sowieso schon guten zehnten Platz ist die Bundesrepublik im vergangenen Jahr vorgerückt auf Platz 6 von 146 untersuchten Ländern. Damit spielt das Land global ganz vorn mit bei jenen Staaten, welche die Lücke zwischen Frauen und Männern zunehmend schließen. Besser sind nur die Vorreiternationen Skandinaviens und Neuseeland.

Der Aufstieg im Gender Gap Ranking zeigt, was möglich ist, wenn man nur will und dass entsprechende Anstrengungen messbare Ergebnisse bringen. Den Aufstieg Deutschlands führt die Studie auf die Erhöhung des Frauenanteils in Bundestag und Ministerien zurück. Damit darf sich die Ampelkoalition – besser: deren rot-grüner Teil – diesen Erfolg anheften.

Zum einen haben sich SPD und Grüne schon vor Jahrzehnten interne Quoten verschrieben, was dazu führt, dass auf ihren Wahllisten mehr Frauen auftauchen als bei anderen Parteien und somit auch mehr Frauen ins Parlament gelangen können. Zum anderen hat die Ampel ihre Regierungsposten fast paritätisch mit Frauen und Männern besetzt, auch in Ministerien wird auf das Prinzip geachtet. Nur die FDP konnte zu diesem Erfolg wenig beitragen, mangels Frauen in den eigenen Reihen. Das ist peinlich für eine Partei, die sich als modern und demokratisch versteht, aber vielleicht ein Ansporn, sich endlich aktiv um das Thema zu kümmern, um beim Frauenanteil nicht weiterhin in der Nähe der AfD zu dümpeln.

Die Frauenquote ist ein wirksames Instrument, um Frauen in entscheidenden Bereichen zu einer Präsenz zu verhelfen, die ihrem Anteil an der Bevölkerung entspricht – und das ist das Mindeste. Das zeigt sich auch in den Vorstandsetagen der großen börsennotierten Unternehmen, wo plötzlich fast jeder zweite neu zu besetzende Posten an eine Frau geht. Ein Zufall ist das nicht: Jahrzehntelang erbittert umstritten, gilt seit August 2022 eine gesetzliche Quotenvorgabe für die Vorstände – und auf einmal geht’s. Dieses Beispiel macht gleichzeitig deutlich, wie dringend nötig der Druck seitens der Politik ist: Obwohl inzwischen mehr Frauen in Topjobs zu finden sind, besetzen sie noch immer deutlich weniger als ein Fünftel der Vorstandsposten.

Ins Bild passt ebenfalls, dass Unternehmen zunehmend extern nach passenden Kandidatinnen für ihre Stellen Ausschau halten, während sie bei internen Beförderungen aus den eigenen Reihen nach wie vor Männer bevorzugen. Es fragt sich, wo die geeigneten Kandidatinnen intern denn herkommen sollen, wenn sie vorher übergangen werden? Wer jahrelang seine Hausaufgaben als Unternehmen nicht gemacht hat, muss dann wohl Geld für die Personalvermittlung ausgeben.

Denn: Anders, als Gegnerinnen und Gegner einer Frauenquote hartnäckig behaupten, geht es bei der Vorgabe nicht darum, einen Posten rein numerisch mit einer Mitarbeiterin zu besetzen. Frauenquote bedeutet, dass Unternehmen, Parteien und Organisationen ihre Personalplanung mittel- und langfristig ausrichten, denn selbstverständlich sollen Eignung, Kompetenz und Qualifikation stimmen, egal ob bei einer Frau oder einem Mann. Dafür braucht es eine Strategie, die frühzeitig fördert und die Lebenswirklichkeit der Menschen einbezieht. Flexible Arbeitszeitmodelle etwa und das seit Corona verbreitete (und beliebte) Home-Office sind ein Anfang.

Für Unternehmen ab einer gewissen Größe ist das und mehr leistbar – wie sonst ist zu erklären, dass in Skandinavien zum Beispiel Chefärztinnen auch Mütter und die dazugehörigen Väter ebenfalls berufstätig sind?

Selbst wenn Deutschland also besser dasteht in Gleichstellungsstatistiken, gibt es im realen Alltag etliche kleine und große Hürden, die Frauen im Wege stehen. Gleiche Lebenseinkommen von Frauen und Männern zum Beispiel und angemessene Renten für Mütter – an diesen Stellen besteht weiterhin Nachholbedarf.