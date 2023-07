Gefährliches Machtspiel

Von: Peter Riesbeck

Kampfeslustig: Caroline van der Plas und ihre Bauern-Bürger-Partei wettern gegen Klimaschutz. © Imago

In Umfragen liegen Ruttes Liberale in den Niederlanden nur knapp vor der Bauernpartei BBB, die gegen Klimaschutzpolitik polemisiert. Das können rechte Populistinnen und Populisten im Zweifel besser. Der Kommentar.

Der niederländische Rechtsliberale Mark Rutte hat schon oft überrascht. Sein erstes Kabinett ließ er 2010 vom Rechtspopulisten Geert Wilders tolerieren. Es folgte eine große Koalition in der Eurokrise, um sich 2017 als Retter vor Wilders feiern zu lassen.

Nach Corona erweiterte Rutte sein Bild von Liberalismus mit einer Koalition der Mitte um eine soziale Dimension. Damit ist Schluss. Rutte spitzte die Asyldebatte gezielt zu. Neues Credo: harte Linie. Damit folgt Rutte einer gefährlichen liberal-konservativen Strategie: Die Krise erst eskalieren lassen, um dann den Retter zu geben.

Das Schema ist bekannt: In Bayern bringt die CSU nach texanisch-republikanischem Vorbild das flache Land als Stabilitätsanker gegen das „verrottete“ Berlin in Stellung. FDP-Chef Christian Lindner macht auf libertären Widerstand gegen den Staat, zumindest wenn der zu viel Klimapolitik will.

Die Linie ist immer gleich: gegen staatliche Regelungen polemisieren, um sich als rechte Alternative zu stilisieren. Ein riskantes Manöver. In Umfragen liegen Ruttes Liberale nur knapp vor der Bauernpartei BBB, die gegen Klimaschutzpolitik polemisiert. Das können rechte Populistinnen und Populisten im Zweifel besser. Das macht die anstehende Neuwahl in Den Haag so spannend. Für die Niederlande. Und für Europa.