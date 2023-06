Fußball-Nationalmannschaft: Frust statt Aufbruch

Von: Jan Christian Müller

Hansi Flick: Im Sommer 2023 sieht der Jung-Bundestrainer von 2021 schon verdächtig aus wie ein Alt-Bundestrainer. © Andrzej Iwanczuk/Imago

Bundestrainer Hansi Flicks Nationalteam entfacht keine Euphorie für die EM 2024. Ein Weiter-so wird da nicht helfen. Der Leitartikel.

Am Anfang seiner dritten Amtszeit beim Deutschen Fußball-Bund hat sich Hansi Flick als Ausbund der guten Laune präsentiert. Der emsige Weltmeisterassistent von 2014 hatte den Verband 2017 als verdrießlicher Sportdirektor vorzeitig verlassen. Zurück kehrte ein wahrer Sonnenschein, aufgepumpt mit Selbstbewusstsein eines erfolgreichen Bayerntrainers.

Im Sommer 2021 war das. Deutschland schien (bis auf den Fußball seiner Nationalmannschaft) noch ganz in Ordnung – die AfD lag in Umfragen bei elf Prozent, die Grünen bei 20 -, es herrschte allseits Wechselstimmung in einem Land, das mühsam dabei war, sich von den Fesseln der großen Koalition und der Pandemie zu befreien. Weil es beim ersten Training unter Flicks Anleitung droben im Stuttgarter Degerloch wie aus Kübeln regnete, ließ sich so auch das unstete Passspiel seiner Spieler leicht erklären. Es gab schließlich überall tiefe Pfützen auf dem Platz.

Im Sommer 2023 sieht der Jung-Bundestrainer von 2021 schon verdächtig aus wie ein Alt-Bundestrainer. Die Sonne scheint unbarmherzig. Die Pässe kommen trotzdem nicht an. Was die bedrohlich schrumpfende Anhängerschaft des DFB-Teams vor zwei Jahren als Aufbruch nach Befreiung aus den Fesseln der am Schluss bleischweren Ära Joachim Löw empfand, ist inzwischen einer veritablen Endzeitstimmung gewichen. Flick geht es gerade so ähnlich wie Robert Habeck. Beide waren mal beliebt im Land.

Der Bundestrainer hat nach dem vorzeitigen Scheitern bei der Winter-WM 2022 eine zweite Chance eingeräumt bekommen, ohne beim nach Katar schwer angeschlagenen DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf analytisch in die Tiefe gehen zu müssen. Ein klassischer Fall von „Weiter-so“, der offenbar auch jetzt verfolgt wird. Die extrem angespannte Finanzlage im DFB geriet im Dezember zum vordringlichen Abschiedsschmerz bei der teuren Trennung von Manager Oliver Bierhoff. Die leere Kasse könnte Flick jetzt zugutekommen.

Im DFB-Team laufen sie schon seit geraumer Zeit ebenso wenig sichtbar gemeinsam in eine Richtung wie in der Ampel-Koalition. Die Gegner müssen gar nicht viel tun, um Nutzen daraus zu ziehen. Das gelang auf dem Fußballplatz den Polen am Freitag, den Ukrainern am vergangenen Montag, den Japanern bei der Weltmeisterschaft in Katar ähnlich komfortabel wie der unseligen AfD auf dem politischen Parkett.

Hans-Dieter Flick ist sicher kein Meister der Krisenkommunikation. Bei den Bayern räumte er binnen 19 Monaten sieben Titel ab. Da brauchte es keine großartigen erklärenden Worte. Die Argumente wurden spielend geliefert. In den tiefsten Tälern von Corona erklomm Flick die höchsten Gipfel des Erfolgs. Er ließ die hochbegabte Bayern-Mannschaft klug laufen, mitunter dürfte er sich selbst gefragt haben, wieso sich alles so perfekt fügte. Solche Szenarien gibt es im Mannschaftssport. Man nennt das: einen Lauf haben.

Und es gibt den gegenläufigen Trend – die sich selbst erfüllende Negativprognose. Die lernt Flick nun unliebsam kennen und wiederholt in seiner Not stakkatohaft die Sätze „Wir haben einen Plan“ und „Wir sind von unserem Weg überzeugt“. Das ist zwar ehrenwert, es wäre aber fürs Publikum nahrhafter, wenn statt der dargebotenen Flickschusterei erkennbar wäre, in welche Richtung ein offenbar wild rotierender Kompass Trainer und Team führt.

Bei Vorgänger Löw war in dessen späten Tagen zunehmend die Rüge eingegangen, er handele bisweilen ohne Absprache mit seinen Assistenten und Analysten aus dem Bauch heraus. Bei Flick sitzt eine halbe Trainerbank vor Tablets. Das Ergebnis ist in der Tendenz identisch dürftig.

In knapp einem Jahr beginnt in Deutschland die Europameisterschaft. Es gibt einzelne Stimmen, die die aktuelle Fundamentalkritik an Flick und dessen Elitemannschaft als Hysterie identifiziert haben. Es gäbe überhaupt gar keinen Grund, im Sommer 2023 nach einer anstrengenden Bundesligasaison schon zu glänzen. Die EM sei schließlich noch weit, weit weg.

Protagonisten wie Kapitän Joshua Kimmich wenden gleichwohl aus gutem Grund ein, Europameister Italien und Weltmeister Argentinien hätten ihre Titel nach zuvor eindrucksvollen Siegesserien gewonnen, nur so sei es möglich, das nötige Selbstverständnis für eine derart monströse Aufgabe zu erfüllen.

Aus der kalten Hose dürfte das also schwierig werden, weshalb Flicks öffentliche Statements mithin als Durchhalteparolen demaskiert werden. Zumindest wunderlich mutet es auch an, wenn führende DFB-Köpfe wie Präsident Neuendorf und Sportdirektor Rudi Völler Bund, Länder und Bevölkerung dazu aufrufen, sich finanziell und emotional ausgiebiger mit dem bevorstehenden EM-Turnier zu identifizieren – wie weiland 2006.

Wahr ist jedoch, dass damals in einem zugigen Frühjahr allseits Tristesse herrschte, als das von Reformator Jürgen Klinsmann angeführte Fußballland noch im März 1:4 in Florenz gegen Italien unterlag. Kein Mensch konnte seinerzeit erwarten, dass eine Gesellschaft sich binnen eines Monats neu erfinden und bald auf ein Sommermärchen zurückblicken würde.

Diese Kraft als Klebstoff der Nation hat der Profifußball mit seinen Exzessen und Extravaganzen derzeit wohl nicht mehr. Dafür sind sein Vorzeigeteam und sein Verband zu schwach, dafür sind die Gräben in der Gesellschaft zu tief.