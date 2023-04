FDP als regierende Störenfriede: Krawall ist politisch nicht immer nützlich

Von: Pitt von Bebenburg

Teilen

Die Störenfriede in der Ampel-Koalition. FDP-Parteichef Christian Lindner auf dem Bundesparteitag in Berlin. © Michael Kruse/imago-images

Krawall ist politisch nicht immer nützlich. Doch es sieht nicht danach aus, als ob die FDP das verstanden hätte.

Die FDP hat sich für ihre Rolle in der Ampelkoalition entschieden: für die Rolle des Störenfrieds. Damit schafft die Partei eines, öffentliche Aufmerksamkeit. Ein anderes Ziel erreichen die Freien Demokraten hingegen nicht: gute Wahlergebnisse.

FDP als Störenfried in der Ampel: E-Fuels durchgesetzt – Tempolimit blockiert

Im Saarland, in Niedersachsen und in Berlin ist die FDP aus den Landtagen geflogen, in Bremen und Bayern droht ihr das gleiche Schicksal, vielleicht sogar in Hessen. Krawall ist politisch nicht immer nützlich. Doch es sieht nicht danach aus, als ob die FDP das verstanden hätte.

Ampel-Koalition: Das Kabinett Scholz im Überblick Fotostrecke ansehen

Selbst unsinnige Vorhaben wie der Kampf für E-Fuels, die niemand will, haben die Freien Demokraten durchgesetzt – sogar in der Europäischen Union. Die notwendige Ressortverantwortung für Sektorenziele im Klimaschutz sind sie losgeworden. Andere sinnvolle Vorhaben wie ein Tempolimit blockieren sie.

FDP tut dem Kanzler einen Gefallen – Scholz kann sich hinter den Liberalen verschanzen

Es gibt einen, dem Christian Lindner und seine Truppe damit einen großen Gefallen tun: Bundeskanzler Olaf Scholz. Auch Scholz dürfte es gefallen, wenn Planungsbeschleunigung für Autobahnen gilt – aber erreicht hat sie die renitente FDP. Der Kanzler kann sich, wenn es unbequem wird, hinter den Blockiererinnen und Blockierern der FDP verschanzen. Ihm kann es recht sein, wenn die FDP weiter stört.

Ein Kommentar von Pitt von Bebenburg