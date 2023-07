Europas Aufgaben

Von: Andreas Schwarzkopf

Russlands Krieg hat mehr Zusammenhalt erzwungen. Die Nato muss die richtigen Konsequenzen ziehen.

Beim Nato-Gipfel in Vilnius zeigt sich das Verteidigungsbündnis bei den wesentlichen Punkten trotz einiger strittiger Themen nicht nur geeinter als viele denken. Es wird auch deutlich, dass die Allianz durch die russische Bedrohung und Putins völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Ukraine eine Stärke entwickelt hat, die viele nicht mehr für möglich gehalten haben.

Immer erkennbarer wird die Strategie, mit der die Staaten des Bündnisses die Ukraine mit allem unterstützen werden, was nötig ist. Sie werden dem überfallenen Land fast alle Waffen liefern, einschließlich der zu Recht geächteten Streumunition, damit sich die ukrainische Armee gegen die Invasoren wehren können. Kiew rückt zudem mit dem geplanten Nato-Ukraine-Rat noch näher an die Nato.

US-Präsident Joe Biden verspricht der Regierung in Kiew für die Zeit nach dem Krieg ein Sicherheitsbündnis wie für Israel. Nur die von Kiew gewünschte Nato-Mitgliedschaft gibt es aus guten Gründen erst später, wenn die Nato-Staaten wegen der Beistandsklausel nicht mehr in den Krieg gezogen werden können und die Ukraine zusätzlich einige Probleme gelöst hat, wenn sie etwa das Maß der Korruption gesenkt hat.

Bidens Vorstoß bei der Sicherheitsgarantie für die Ukraine ist allerdings nicht nur eine langfristige Perspektive für Kiew. Er signalisiert auch, dass der Krieg länger dauern wird und die Konfrontation mit dem Russland des Autokraten Wladimir Putin länger dauern wird als viele hoffen.

Und nicht zuletzt folgt es der Einsicht, dass die europäischen Verbündeten nicht in der Lage sind, der Ukraine vergleichbare Sicherheitsgarantien zu geben. Trotz aller Debatten über eine größere Souveränität Europas sind nur die USA im Nato-Bündnis in der Lage, eine derart komplizierte politische und militärische Operation durchzuführen. Daran wird sich vorerst nichts ändern, auch wenn die europäischen Nato-Staaten nun das umstrittene Zwei-Prozent-Ziel der Nato ernsthafter als bisher umsetzen zu wollen.

Letzteres wird viele europäische Staaten belasten. Schließlich sind die Haushalte nach Corona- und Energie-Krise ohnehin belastet. Ganz zu Schweigen von den Kosten für den Klimaschutz und den damit verbundenen sozio-ökonomischen Umbau.

Gerade deshalb sollten vor allem Deutschland und die anderen europäischen Nato-Staaten die Ausrüstung ihrer Armeen aufeinander abstimmen, Waffensysteme noch stärker als bisher gemeinsam anschaffen und auch die Rüstungsindustrie besser koordinieren, um Synergien zu heben.

Zusätzlich dürfen sie trotz der durch Russland erzwungenen Unterstützung der Ukraine den Begriff der Sicherheit nicht zu eng fassen. Im Falle Kiews beschränken sie sich ja auch nicht alleine auf den militärischen Beistand. Vielmehr flankiert die EU die Waffenlieferungen an Kiew mit viel Geld für zivile Hilfen, kümmert sich um die ukrainischen Flüchtlinge und gibt der Ukraine eine Beitrittsperspektive.

Dass nicht nur Geld und Waffen nötig sind, um Sicherheit wieder herzustellen, hat ausgerechnet der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan mit seinem Vorschlag verdeutlicht, Schweden in die Nato aufzunehmen und damit die Norderweiterung zu komplettieren, wenn die EU der Türkei bei deren Beitrittsgesprächen entgegenkomme.

Diese fragwürdige Idee wird sicher beim Nato-Treffen als Erpressungsversuch zurückgewiesen. Zudem sind ernsthafte Gespräche einer Aufnahme der Türkei in die EU so lange nicht denkbar, so lange Erdogan das Land immer weiter von demokratischen Standards entfernt. Doch die europäischen Nato-Partner sollten herausfinden, ob der türkische Präsident eine politische Wende einleiten will und sich und sein Land wieder auf die EU zubewegen möchte. Dann sollten sie zumindest mit ihm darüber sprechen.

Eine neue europäische Sicherheitsarchitektur ist auch verknüpft mit einem stärkeren Engagement der EU im Südosten des Kontinents, um dort den Einfluss Russlands und Chinas zurückzudrängen. Der Kampf ums Geld für Verteidigung sollte auch nicht zu Lasten der Beziehungen zum Globalen Süden gehen. Perspektivisch wird die EU außerdem bei der Osterweiterung nicht nur über die Ukraine und Moldawien sprechen, sondern auch Georgien miteinbeziehen.

Spätestens hier kommt Russland wieder ins Spiel. Auch wenn es derzeit kaum denkbar scheint, mit Moskau in allzu naher Zukunft wieder konstruktive Gespräche führen zu können, sollte man diese Option nicht völlig vergessen. Denn nur mit Russland wird es ein friedliches Europa geben - auch wenn es noch lange dauern wird, bis sich beide Seiten wieder vertrauen. Berichte S. 2/3