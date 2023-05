Es ist nicht vorbei

Von: Andreas Schwarzkopf

Zum Beispiel hat Erdogan nicht gesagt, wie der die zerstörten Häuser im Erdbebengebiet – hier in Kahramanmaras – wieder aufbauen will. © Metin Yoksu/dpa

Erdogan steht nach dem Wahlerfolg vor Herausforderungen, für die er keine Lösungen hat.

In der Türkei wird es nach dem Wahlsieg von Recep Tayyip Erdogan erst schlimmer, bevor es besser wird. Denn der wiedergewählte Präsident hat während seiner Kampagne nicht gesagt, wie er die massiven Probleme seines Landes lösen will.

Erdogan hat zwar mit Versprechen und Lügen seine nationalistischen und islamistischen Anhängerschaft mobilisieren und damit das Land spalten können. Aber er hat nicht erklärt, wie er die galoppierende Inflation bändigen, die darniederliegende Wirtschaft in Fahrt bringen und wie er die unzähligen Häuser im Erdbebengebiet bauen will. Bisher hat er von diesen Defiziten regelmäßig mit großzügigen Wahlgeschenken abgelenkt. Doch dieses Mittel ist ausgereizt, da er dafür die staatlichen Finanzen bereits geplündert hat.

Damit niemand von ihm zu all dem Antworten fordert, hat er noch am Abend seines Triumphes den nächsten Wahlkampf eröffnet. Vordergründig will er die wichtigen Städte Istanbul und Ankara bei der Kommunalwahl im kommenden Jahr für sich gewinnen. Darüber hinaus will er die aufgepeitschte Stimmung nutzen, um gegen seine politischen Gegner vorzugehen. Das verheißt nichts Gutes.

Die Opposition sollte diesen Fehdehandschuh aufheben und trotz des verpassten Wahlerfolgs zusammen dagegenhalten und beispielsweise den Istanbuler Oberbürgermeister und Erdogan-Kritiker Ekrem Imamoglu unterstützen.

Kemal Kiliçdaroglu und sein Team sollten sich dafür darauf konzentrieren, dass sie trotz der unfairen, aber weitestgehend freien Wahl rund die Hälfte der Menschen für eine demokratischere und weniger korrupte Türkei gewinnen konnte. Das ist nicht nichts.

Kiliçdaroglu sollte allerdings nicht weiter versuchen, als Hardliner Nationalisten für sich zu gewinnen. Diese Strategie hat ihm bei der Stichwahl jedenfalls nicht geholfen. Er sollte lieber weiter daran arbeiten, ein Gegenentwurf zu Erdogan zu sein und die Fehler des vergangenen Wahlkampfs analysieren und abstellen.

Sie sollten auch bereit stehen, falls Erdogan aus gesundheitlichen Gründen sein Amt nicht mehr ausfüllen kann. Ohne ihn ist die auf den Chef ausgerichtete AKP sicher kein so starker Gegner mehr wie bisher.

Zu befürchten ist allerdings, dass das Oppositionsbündnis nach der Wahlniederlage in seine Einzelteile zerfällt und die entstandene Bewegung gegen den Alleinherrscher Erdogan in sich zusammenfällt.

Das würde dem Amtsinhaber in die Karten spielen. Es wird ihn ermuntern, weiter seine Macht auszubauen und zu festigen, damit er bei weiteren Urnengängen nicht erneut an den Rand einer Niederlage kommt. Gut möglich also, dass Erdogan weiter demokratische Rechte abbaut und bestehende Freiheiten einschränkt.

Opfer sind dann nicht nur die bereits inhaftierten Kämpfer für die Freiheit wie Philanthrop Osman Kavala oder der frühere Co-Chef der prokurdischen, linken Partei HDP, Sehlahattin Demirtas. Es wird dann auch LGBT-Menschen treffen, die Erdogan ebenfalls bereits am Wahlabend anging.

Auch die Rechte der Frauen könnte Erdogan einschränken. Schließlich sind Abgeordnete islamistischer Kleinstparteien auf dem Ticket der Erdogan-Partei AKP ins Parlament eingezogen. Und noch wissen wir nicht, was Erdogan wohl Sinan Ogan versprochen hat, damit er ihn in der Stichwahl unterstützt.

Wenig spricht dafür, dass Erdogan seine Politik in eine andere Richtung ändert. Er wäre zwar gut beraten, dies zu tun. Schließlich benötigt er dringend ausländisches Kapital, um die Wirtschaft auf Trapp zu bringen und so seine Wählerinnen und Wähler vor weiteren Einschnitten zu bewahren. Eine derartige Umkehr ist zwar nicht auszuschließen, aber wenig wahrscheinlich.

Eine weitere Amtszeit Erdogans ist aber auch keine gute Nachricht EU und Nato. Selbst wenn Erdogan nach seinem Wahlerfolg Schweden den Weg frei macht in das nordatlantische Verteidigungsbündnis, bleiben doch zu viele strittige Punkte.

Im Krieg gegen die Ukraine bleiben die westlichen Verbündeten Kiews auf Ankara angewiesen, damit das Getreideabkommen nicht endet. Und für die EU ist das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei essenziell.

Deutschland und die anderen europäischen Staaten sollten allerdings trotz allem nicht zu leise treten und Erdogan deutlicher als bisher für dessen Abbau demokratischer Rechte kritisieren. Dabei ist es allerdings nicht hilfreich, wenn europäische Verantwortliche damit drohen, den EU-Beitrittsprozess aufzukündigen. Das will nämlich ohnehin keine der beiden Seiten. Doch die Drohung nutzt Erdogan, sich als Opfer ausländischer Kräfte darzustellen.