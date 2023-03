Erdogan muss verlieren

Von: Daniel Roßbach

Es gibt die reale Chance, dass in der Türkei bald jemand anderes als Erdogan regiert. © Adem Altan/afp

Es gibt einen Kandidaten, der im Mai gegen den türkischen Präsidenten gewinnen könnte. Doch alleine mit einer Wahlniederlage ist Erdogans Politik noch nicht überwunden. Der Kommentar.

Eineinhalb Monate vor dem Termin für Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in der Türkei steht nun fest, dass Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan dabei auf drei Kontrahenten trifft, von denen einer aussichtsreich ist. Diese Wahlen müssen einen Wandel in dem Land einleiten.

Warum, lässt sich am Beispiel des Bebens vom Februar erklären: Dass dessen Folgen so verheerend waren, lag auch am vorherigen Wegschauen der Politik, damit ein Bauboom nicht durch notwendige Regulierungen gebremst wird. Und auch die oft dysfunktionale Reaktion auf die Katastrophe zeigt, dass Erdogans zunehmend autoritäre Führung nach zwanzig Jahren enden muss. Kemal Kiliçdaroglu, Konsens-Kandidat eines sechs-Parteien-Bündnisses hat eine gute Chance, dafür zu sorgen.

Aber schon der Präsidentenpalast, in den Kiliçdaroglu einziehen könnte, zeigt, dass Erdogans Politik mit einer Wahlniederlage allein nicht überwunden wäre: Der Bau wurde illegal errichtet, blieb aber ebenso unangetastet wie die vielen Häuser im Erdbebengebiet, die nicht den Baunormen entsprachen. Und so wie das Leid, dass das Beben über viele Menschen gebracht hat, wird auch Erdogans politisches Erbe – etwa die Verfassungsordnung – die Türkei noch lange prägen. Bericht S. 9