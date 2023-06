Endlich Türen öffnen

Von: Pitt von Bebenburg

Bundesinnenministerin Nancy Faeser bei der Debatte zum Gesetzentwurf. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Der Bundestag hat endlich ein Gesetz zur Fachkräfte-Einwanderung beschlossen. Behörden dürfen das Ziel nicht hintertreiben. Ein Kommentar.

Es war höchste Zeit für ein Fachkräfte-Einwanderungsgesetz, wie es der Bundestag am Freitag beschlossen hat. „Zukünftig sollen junge, gut ausgebildete Menschen als Einwanderer nach Deutschland gewonnen werden. Es können sich auch Zuwanderer bewerben, die bereits auf befristeter Basis legal in Deutschland leben“ – so hieß es bereits im Bericht der Zuwanderungskommission unter Leitung der CDU-Politikerin Rita Süssmuth. Er stammt aus dem Jahr 2001.

Das damals empfohlene Punktesystem nach kanadischem Vorbild wird endlich im Gesetz verankert. Das ist dringend notwendig, denn in Deutschland lassen sich viele Stellen nicht mehr besetzen. Das war absehbar. Es lässt sich nur hoffen, dass die Bürokratie der Hoffnung auf offene Türen für Fachkräfte keinen Strich durch die Rechnung macht.

Vollends absurd ist, dass Ausländerbehörden in Deutschland weiter Fachkräfte abschieben. In Hessen traf es ausgerechnet Pflegehilfskräfte. Süssmuths Botschaft, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, muss überall ankommen – sonst hilft auch das beste Gesetz nichts.