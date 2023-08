Die Last der Atomkraft

Von: Maximilian Arnhold

Teilen

Eine blaue Pipeline für den Transport von Meerwasser - Teil der Anlage für die Ableitung von aufbereitetem radioaktivem Wasser aus dem AKW Fukushima. © dpa

Die umstrittene Verklappung von Wasser aus dem AKW Fukushima im Pazifik sollte eine Mahnung an Union und FDP sein, die trotz der enormen Risiken bis zuletzt für eine Renaissance der hiesigen Atomkraft plädiert haben. Der Kommentar.

Irgendwo müssen sie hin, die Altlasten aus dem zerstörten Atomkraftwerk Fukushima. Mit der Einleitung von verstrahltem Kühlwasser ins Meer voraussichtlich noch in diesem August zieht die japanische Regierung einen Schlussstrich unter den Konflikt, der seit Jahren schwelt. In der Ruine geht schlicht der Platz aus. Ob die Auswirkungen des inzwischen gereinigten Wassers auf Mensch und Umwelt wirklich so „vernachlässigbar“ sind, wie es heißt, wird sich zeigen. Fischer: innen fürchten sich, und China verschärft nicht umsonst die Kontrollen für japanische Lebensmittelimporte. Betreiber- und staatsunabhängig muss der Abfluss scharf kontrolliert werden.

Eine gute Lösung für die Ewigkeitslasten der Atomkraft gibt es aber nicht. Auch angeblich erdbebensichere Wassertanks bleiben ein Sicherheitsrisiko. Die umstrittene Verklappung im Pazifik sollte eine Mahnung an Union und FDP sein, die trotz der enormen Risiken bis zuletzt für eine Renaissance der hiesigen Atomkraft plädiert haben. Gut, dass Deutschland seit Ende April raus ist. Ein sicheres Endlager besteht auch hierzulande nicht.