Die Botschaft der Gewitter

Von: Joachim Wille

Sommergewitter sind normal. Aber die Wahrscheinlichkeit von Extremen nimmt zu. Wir tun gut daran, uns stärker als bisher auf Trockenperioden, Stürme und/oder Starkregen einzurichten.

Bäume kippen um, Dächer werden abgedeckt, Keller laufen voll. Wer so etwas selbst erlebt, ist schwer geschockt. Und wird kaum getröstet sein, wenn ihm jemand sagt: Dass so etwas passiert, ist normal. So etwas hat es schon immer gegeben.

Es ist in der Tat so: Sommergewitter, auch schwere mit hohen Schäden, so wie sie jetzt Deutschland von West nach Ost heimsuchten, sind normal. Trotzdem ist das nicht wirklich ein Grund zur Beruhigung. Denn bekanntermaßen heizt sich die Atmosphäre durch die CO2-Anreicherung auf, die Energiemengen darin steigen, und das erhöht das Risiko von Extremwetter-Ereignissen. Sie treten häufiger auf, oft auch mit höherer Intensität. „Das Wetter ähnelt einer gespannten Feder“, hat das jetzt ein Klimaforscher treffend beschrieben.

Deutschland und alle anderen Länder tun gut daran, sich stärker als bisher an das extremere Wetter anzupassen, seien es intensivere Trockenperioden, wie gerade jetzt wieder erlebt, seien es Stürme und/oder Starkregen. Zum Glück ist unser Land in der Lage, das zu tun, sofern die Politik die Prioritäten richtig setzt. Andere, vor allem im Globalen Süden, brauchen hier Hilfe. Das Bewusstsein dafür indes wächst bei den reichen Staaten nur langsam, wie sich jetzt beim Klima-Finanzgipfel in Paris zeigte. Bericht S. 47