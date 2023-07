Das Gesetz der Natur

Von: Friederike Meier

Wollen Konservative die Lebensgrundlagen sichern und der Landwirtschaft helfen? Dann müssen sie ihren Widerstand gegen das Naturschutzgesetz der EU aufgeben. Der Leitartikel.

Natur ist gut für den menschlichen Körper und die Psyche. Das bestätigen zahlreiche Studien. Waldspaziergänge sind gesund für das Herz-Kreislauf-System. Sich im Grünen aufzuhalten, reduziert generell den Stress.

Wir schätzen Wälder und Wiesen als Erholungsorte. Und, auch das ist so selbstverständlich, dass es fast überflüssig scheint, es zu erwähnen: Menschen sind in noch mehr Beziehungen von der Natur abhängig. Denn trotz aller technischen Fortschritte: Noch immer bestäuben Insekten unsere Nutzpflanzen, filtert der Boden verschmutztes Wasser und kühlen Bäume unsere Städte.

Es schützt das Klima, Moore wieder zu vernässen; renaturierte Flüsse helfen uns, mit Überflutungen fertig zu werden. Klimaschutz und Anpassung an die Krise funktioniert also nicht ohne Biodiversität. Die EU-Kommission hat diese Verbindung erkannt und will mit ihrem Gesetz zur Wiederherstellung der Natur dem Ziel der Klimaneutralität näher kommen.

Laut dem Vorschlag der Kommission soll die EU sich zum Ziel setzen, bis 2030 insgesamt 20 Prozent der Land- und Meerflächen der EU zu renaturieren. Die 20 Prozent selbst sollen zwar nicht verbindlich sein, es sind jedoch verschiedene Ziele für einzelne Bereiche wie Städte, Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Flüsse vorgesehen. Zum Beispiel soll ein Zehntel der EU-Agrarfläche mit sogenannten „Landschaftselementen mit großer biologischer Vielfalt“ wie etwa Obstbäumen oder Hecken ausgestattet werden.

Dieser Vorschlag, der ein wichtiger, wenn auch kein ausreichender Schritt hin zum Schutz unserer Lebensgrundlagen ist, könnte jedoch am Europäischen Parlament scheitern. Der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber von der CSU, macht seit Monaten gegen das Gesetz Stimmung. Seine Partei behauptet etwa, das Gesetz gefährde die Ernährungssicherheit in der EU oder es müssten dafür Dörfer abgerissen werden. Außerdem ist von Weber und seinen Leuten zu hören, durch das Gesetz würden Landwirtinnen und Landwirte gezwungen, zehn Prozent ihrer Fläche abzugeben.

Obwohl all dies nicht wahr ist, war die Kampagne bisher erfolgreich: Im Juni fiel das Gesetz im federführenden Umweltausschuss des EU-Parlaments durch. In dieser Woche stimmen nun die Abgeordneten im Plenum darüber ab. Findet das Gesetz auch dort keine Mehrheit, würde das Parlament mit dem Standpunkt in die Trilog-Verhandlungen gehen, dass es kein Renaturierungsgesetz geben soll.

Manfred Weber wendet sich mit seinem Widerstand gegen seine EVP-Kollegin und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU), mit der er vor der Europawahl 2024 um Macht innerhalb der Parteienfamilie streitet. Außerdem ist im Herbst Landtagswahl in Bayern. Der Niederbayer Weber will sich offenbar bei Landwirtinnen und Landwirten sowie dem Bauernverband beliebt machen.

Es wäre allerdings fatal, wenn das Gesetz am Wahlkampf in Bayern scheitern würde. Denn, wie über 3000 Forschende in einer gemeinsamen Stellungnahme zum Gesetz schreiben: Das Gesetz wäre keine Gefahr für die Ernährungssicherheit, im Gegenteil. Der Klimawandel und der Verlust von Biodiversität bedrohen sie am stärksten.

81 Prozent der Lebensräume in der EU sind in einem schlechten Zustand. Das ist das Ergebnis eines Berichts der Europäischen Umweltagentur. Die Hauptschuld daran trägt laut dem Bericht die intensive Landwirtschaft. Sie trage „zunehmend zum anhaltenden Verlust der biologischen Vielfalt bei“, so die EU-Kommission.

Die EVP sollte sich auf ihre Wurzeln besinnen und ihre Heimat und die Schöpfung bewahren, wie ihre Vertreter:innen es nennen würden. Alle Abgeordneten des EU-Parlaments sollten auf die Wissenschaft hören statt auf das Wahlkampfgeplänkel eines Politikers.

Auch Landwirtinnen und Landwirte müssen umdenken und verstehen, dass Natur- und Klimaschutz auch in ihrem Interesse sind. Die Bedrohung durch Dürren hat kürzlich dazu geführt, dass Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbands, staatliche Zuschüsse für neue Bewässerungsanlagen gefordert hat.

Dass es die Klimakrise gibt, ist also auch im Bauernverband angekommen. Daraus muss nun folgen: Auch die Landwirtschaft muss mehr zum Klimaschutz beitragen. Und es muss sich überall die Erkenntnis durchsetzen: Wenn wir aufhören, die Lebensräume von Vögeln und Insekten zu zerstören, schützen wir nicht nur ein abstraktes Konzept wie „die Natur“. Es sind wir selbst und unsere Lebensgrundlagen, die wir schützen.